عکس: مراسم شام غریبان حسینی (ع) در حرم مطهر امام خمینی (س)

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) در حرم مطهر امام خمینی (س) با حضور اعضای بیت امام و اقشار مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی نیز حضور یافت. وی پس از پایان این مراسم، با حضور بر مزار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ حضرت امام خمینی(س) ادای احترام کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین کروبی همچنین با قرائت فاتحه بر مزار مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی، مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، مرحومه خدیجه ثقفی همسر مکرمه حضرت امام خمینی(س)، مرحوم آیت‌الله العظمی سیدمحمدباقر طباطبایی سلطانی، مرحوم آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، مرحوم آیت‌الله محمدرضا توسلی و مرحوم دکتر بروجردی؛ یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.