آسپرین؛
صدفها چگونه از شهرها در برابر تغییرات اقلیمی محافظت میکنند؟
صدفهای چروک روزگاری بخش مهمی از هویت طبیعی و شهری نیویورک بودند و صخرههای عظیم آنها بخشهایی گسترده از خط ساحلی را پوشانده بود؛ اما برداشت بیرویه و توسعه صنعتی، بخش بزرگی از این زیستبومها را نابود کرد. صدفها با شکستن نیروی موجها، تصفیه آب، کاهش آلایندهها و ایجاد زیستگاه برای ماهیها و دیگر جانداران، نمونهای از راهکارهای طبیعی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند. اکنون پژوهشگران و گروههای زیستمحیطی در آمریکا و نقاط دیگر جهان میکوشند با احیای صخرههای صدفی، هم از سواحل در برابر فرسایش و بالا آمدن سطح آب محافظت کنند و هم سلامت اکوسیستمهای دریایی را بهبود دهند.جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید
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