در صورت صعود تماشای بازی با سوییس در سینماها

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به دنبال استقبال از بازی ایران-بلژیک در سینما‌ها که منجر به تماشای ۳۳ هزار نفر در سینما‌ها شد، قرار است که در صورت صعود ایران، بازی با سوییس نیز در سینما‌ها پخش شود.

مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، در خبری اعلام کرد که با توجه به استقبال بسیار خوبی که از پخش بازی ایران و بلژیک در سینما‌ها شد و بیش از ۳۳ هزار نفر در ۲۱۷ سالن سینما به تماشای این مسابقه نشستند، امیدواریم بازی بعدی ایران هم در صورت صعود به مرحله بعد در سینما‌ها پخش شود.

او درباره عدم نمایش بازی صبح امروز ایران با مصر بیان کرد: به دلیل همزمانی مسابقه ایران-مصر با تعطیلی سالن‌های سینما (طبق تقویم اعلامی سال جاری) که مصادف با شهادت امام سجاد (ع) بود، امکان پخش بازی فراهم نشد، اما امیدواریم روز جمعه ۱۲ تیرماه ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح سینما‌ها بار دیگر میزبان علاقمندان فوتبال برای تماشای بازی ایران و سوییس باشند و دوباره شاهد این شور و حال در سالن‌ها باشیم.

از سوی دیگر باید دید که سینما‌ها جدای از نمایش بازی بعدی ایران، امکان نمایش بازی‌های نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را خواهند داشت یا خیر؟