حمله به بانکهای ایرانی کار این گروه هکری است
رسانه تلگراف در گزارش ۲۳ ژوئن خود مدعی شد حمله سایبری به چهار بانک ایرانی از سوی اسرائیل انجام شده باشد.
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به گزارش تابناک؛ رسانه تلگراف در گزارش ۲۳ ژوئن خود مدعی شد حمله سایبری به چهار بانک ایرانی از سوی اسرائیل انجام شده باشد.
طبق اعلام این گزارش، این حمله بلافاصله پس از اعلام دونالد ترامپ درباره دسترسی ایران به بخش اولیه ۶ میلیارد دلار دارایی نفتی مسدودشده در قطر انجام شده است.
کارشناسان امنیتی در اسرائیل به تلگراف گفتهاند گروه هکری «گنجشک درنده» که یک گروه منتسب به عملیات سایبری اسرائیل است، احتمالا مسئول این حمله باشد..
یک منبع امنیتی دیگر نیز به تلگراف گفته زمانبندی عملیات نشان میدهد هدف احتمالی، خرابکاری در توافق بوده است.
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