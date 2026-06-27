علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل درگذشت
علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل و از اعضای ارکستر «گلها» در ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت و مراسم تشییع پیکر او هشتم تیرماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل و از اعضای ارکستر «گلها»، در ۸۹ سالگی درگذشت.
ایزدی متولد سال ۱۳۱۶، تحصیلات خود را در هنرستان موسیقی ملی به سرپرستی روحالله خالقی گذراند و از نخستین فارغالتحصیلان این هنرستان به شمار میرفت.
او فعالیت حرفهای خود را از سالهای جوانی با حضور در ارکستر رادیو آغاز کرد. ایزدی همچنین در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر رادیو تلویزیون ایران به فعالیت پرداخت و در اجراهای ارکستر «گلها» نیز حضور داشت.
ایزدی پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸ به اتریش مهاجرت کرد و تا اواخر عمر در آن کشور اقامت داشت.
مراسم تشییع پیکر این هنرمند دوشنبه (هشتم تیرماه) ساعت ۱۰:۳۰ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
خانه موسیقی ایران درگذشت علیرضا ایزدی را به خانواده، دوستان، شاگردان و جامعه موسیقی کشور تسلیت میگوید.