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علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل درگذشت

علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل و از اعضای ارکستر «گل‌ها» در ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت و مراسم تشییع پیکر او هشتم تیرماه در قطعه هنرمندان بهشت‌ زهرا (س) برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۶۵
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2030 بازدید
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۴
علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل درگذشت

علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل و از اعضای ارکستر «گل‌ها» در ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت و مراسم تشییع پیکر او هشتم تیرماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل و از اعضای ارکستر «گل‌ها»، در ۸۹ سالگی درگذشت.

ایزدی متولد سال ۱۳۱۶، تحصیلات خود را در هنرستان موسیقی ملی به سرپرستی روح‌الله خالقی گذراند و از نخستین فارغ‌التحصیلان این هنرستان به شمار می‌رفت.

او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال‌های جوانی با حضور در ارکستر رادیو آغاز کرد. ایزدی همچنین در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر رادیو تلویزیون ایران به فعالیت پرداخت و در اجرا‌های ارکستر «گل‌ها» نیز حضور داشت.

ایزدی پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸ به اتریش مهاجرت کرد و تا اواخر عمر در آن کشور اقامت داشت.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند دوشنبه (هشتم تیرماه) ساعت ۱۰:۳۰ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

خانه موسیقی ایران درگذشت علیرضا ایزدی را به خانواده، دوستان، شاگردان و جامعه موسیقی کشور تسلیت می‌گوید.

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علیرضا ایزدی ویولنسل درگذشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
1
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
1
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
1
پاسخ
روحشان شاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
1
پاسخ
روانش ارام
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