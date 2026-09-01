سامانه رادیویی محرمانه آمریکا برای روز فاجعه

اگر زیرساخت‌های ارتباطی آمریکا در پی حمله سایبری، جنگ، فاجعه طبیعی یا بحران ملی از کار بیفتد، آژانس مدیریت بحران فدرال آمریکا، فیما، همچنان یک راه ارتباطی پشتیبان دارد: سامانه ملی رادیویی فیما یا اف‌ان‌ای‌آر‌اس. این شبکه رادیویی فرکانس‌بالا برای زمانی طراحی شده که دکل‌های تلفن همراه، ماهواره‌ها و خطوط زمینی از دسترس خارج شده باشند و دولت باید همچنان واکنش به بحران را هماهنگ کند. این سامانه با استفاده از امواج رادیویی فرکانس‌بالا و بازتاب آنها از یونوسفر، امکان ارتباط در مقیاس ملی را فراهم می‌کند و به ماهواره یا زیرساخت‌های معمول زمینی وابسته نیست. در این ویدیو، سازوکار ساده اما حیاتی این شبکه، نقش مراکز منطقه‌ای و ملی فیما، پناهگاه محرمانه مانت ودر، و شیوه آموزش و آزمایش منظم اپراتورهای این سامانه توضیح داده می‌شود. جزئیات این شبکه اضطراری را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.