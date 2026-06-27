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۳۱ شهریورماه پایان مهلت ثبت معافیت چند فرزندی

مشمولانی که دارای چند فرزند هستند می‌توانند با توجه به ضوابط اعلامی از معافیت استفاده کنند؛ سازمان وظیفه می‌گوید که فقط ۸۷ روز فرصت برای متقاضیان واجد شرایط این طرح باقیمانده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۶۲
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۳۱ شهریورماه پایان مهلت ثبت معافیت چند فرزندی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا می‌گوید که افراد واجد شرایط معافیت سه فرزندی وبیشتر که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ شرایط بهره‌مندی از این معافیت را داشته‌اند ولی موفق به ثبت درخواست خود نشده‌اند فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند.

تمام مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که تا پایان سال ۱۴۰۴ دارای ۴ فرزند و بیشتر بوده، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه‌ای که تا پایان سال گذشته دارای سه فرزند بوده، به‌شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

تمدید مهلت معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط به مشمولانی تعلق می‌گیرد که تا پایان سال ۱۴۰۴ شرایط بهره مندی از این معافیت را داشته‌اند؛ سازمان وظیفه عمومی تأکید می‌کند که مشمولانی که بعداز تاریخ مذکوردارای شرایط معافیت شده‌اند، نمی‌توانند از این معافیت بهره‌مند شوند.

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معافیت سربازی مشمولان فرزند
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