شیخ نعیم قاسم: توافق لبنان و اسراییل فاقداعتبار است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شیخ نعیم قاسم امروز -شنبه- در واکنش به توافق چارچوبی امضا شده بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: دولت در حال مشروعیت بخشیدن به اشغالگری برای سالهای آینده است و حتی ممکن است منجر به الحاق سرزمینهایمان توسط رژیم صهیونیستی شود.
به نقل از شبکه المنار، وی خاطرنشان کرد: ارتباط دادن عقبنشینی اسرائیل به خلع سلاح مقاومت، پیشنهادی بسیار خطرناک است که از همه خطوط قرمز عبور میکند. این توافق باطل و بیاعتبار است و مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا باید اجرا شود.
دبیرکل حزب الله تاکید کرد: به مقامات لبنان میگوییم، وقت آن رسیده که از گناهانی که لبنان را ویران میکند، دست بردارید. ما در سختترین شرایط میدان را رها نکردیم و آن را رها نخواهیم کرد. توافق چارچوبی در واشنگتن تحقیرآمیز، شرمآور و تسلیم حاکمیت است. کجاست آن صداقت مقامات لبنانی و مسئولیت پذیری آنها در قبال مردمشان و حفاظت از حاکمیت لبنان، که قیم آمریکایی آن را در قالب آتشبس به آنها اعطا نکرده است؟
وی عنوان کرد: مذاکرات مستقیم صرفاً امتیازدهیهای بیفایده به اسرائیل است، زیرا این مذاکرات برای وادار کردن دولت به تسلیم شدن در برابر خواستههای تجاوزگران طراحی شدهاند و شما با خصومت و اختلاف با بیش از نیمی از مردم لبنان، و با نقض قانون اساسی و قوانینی که رژیم اسرائیل را دشمن میدانند و هر کسی را که با آن چه در گفتار و چه در عمل برخورد کند، در دادگاه پاسخگو میدانند، به این سمت میروید. شما هیچ برگ برندهای برای مبارزه ندارید، زیرا داوطلبانه قدرت مقاومت و مردم را رها کردید و با غیرقانونی دانستن مقاومت در قلب جنگ و از همان لحظه اول آن با تصمیم شوم دولت در دوم مارس، از پشت به آن خنجر زدید و این در خدمت پروژه تجاوزکارانه اسرائیل است. بازی با کلمات و تفسیر نادرست آنها بیهوده است؛ نتایج معیار هستند. این خیانت به حاکمیت لبنان در نحوه قضاوت ما بین دوست و دشمن است.
شیخ نعیم قاسم افزود: تفاهمنامه ایران و آمریکا (MOU) آتشبس در لبنان را به عنوان اولین بند خود تصریح کرده بود. هنگامی که دشمن اسرائیلی از رعایت آن خودداری کرد، ایران این توافق را به حالت تعلیق درآورد و به مسدود کردن تنگه هرمز ادامه داد تا اینکه ایالات متحده فشار آورد و دشمن اسرائیلی را مجبور به آتشبس کرد. در بند اول این تفاهمنامه آمده است: «ایالات متحده، ایران و متحدان مربوطه آنها در درگیری جاری، با امضای این تفاهمنامه، توقف فوری و دائمی خصومتها را در تمام جبههها، از جمله لبنان، اعلام میکنند و از این پس متعهد میشوند که هیچ جنگ یا اقدام نظامی علیه یکدیگر را آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.» بند سوم این تفاهمنامه تصریح میکند که مذاکرات و توافق نهایی ظرف شصت روز به نتیجه خواهد رسید.
وی گفت: «مقامات بار دیگر امتناع کردند تا اینکه افراد عاقل رگیر در تفاهمنامه به آنها فهماندند که آتشبس متوقف خواهد شد - چیزی که آنها در دستیابی به آن شکست خورده بودند - و این به نفع لبنان است. آنها همچنین فهمیدند که مذاکرات برای عقبنشینی اسرائیل منحصراً در دست لبنان است و هیچ کس دیگری از طرف آن مذاکره نخواهد کرد. این هدیهای از افتخار، عزت و قدرت از ایران - سرزمین پایداری و غرور - به لبنان، مردم و مقاومت آن است.»
دبیرکل حزبالله لبنان تاکید کرد که «این تفاهمنامه، امنیت خاک لبنان و حاکمیت آن را تضمین میکند. حاکمیت از طریق عقبنشینی کامل اسرائیل، که ظرف شصت روز بر سر آن توافق شده باشد، حاصل میشود. این برگ برندهای برای لبنان است، برگ برندهای که هرگز خوابش را هم نمیدید. با این حال، در «توافقنامه چارچوب»، مقامات، برگهای برنده موجود در تفاهمنامه را به همراه قدرت و پایداری مقاومت و فداکاریهای این ملت بزرگ لبنان، واگذار کردند و آنچه را که اسرائیل میخواست، به رایگان به او دادند.»
او ادامه داد: «چه اشتباه وحشتناکی! چه گناه بزرگی است که حاکمیت را به دشمن اسرائیلی واگذار کنیم! (بنیامین نخست وزیر اسرائیل) نتانیاهو به ارتش لبنان اجازه میدهد در دو منطقه آزمایشی فعالیت کند! دشمن مراحل استقرار و خلع سلاح خود را زیر نظر دارد و کمیته سه جانبه از خواستههای دشمن پیروی میکند. دوره آزمایشی در این دو منطقه میتواند ماهها طول بکشد و هیچ طرح آزمایشی دیگری بدون گواهی حسن رفتار از دشمن اسرائیلی و اجرای آنچه اسرائیل در عمل به آن دست نیافته است، اجرا نخواهد شد! همانطور که نتانیاهو گفت: اسرائیل تا زمانی که حزبالله در لبنان خلع سلاح نشود و ساکنان به سرزمین اشغالی باز نگردند، در منطقه امنیتی باقی خواهد ماند.»
او تاکید کرد که «مقامات در حال مشروعیت بخشیدن به اشغال برای سالهای آینده هستند و حتی ممکن است منجر به الحاق این سرزمینها به رژیم صهیونیستی شود! این توافقی است که مانع بازگشت لبنانیها به سرزمین خود میشود. دشمن اسرائیلی چه اهمیتی دارد که در امور داخلی ما در لبنان دخالت کند؟ هرگونه توافقی باید به منطقه جنوب رودخانه لیطانی محدود شود و هیچ ارتباطی با مسائل داخلی لبنان در مورد سلاح، امنیت یا آینده کشور ندارد.»
دبیرکل حزبالله لبنان تصریح کرد که «ارتباط دادن عقبنشینی اسرائیل با خلع سلاح مقاومت در سراسر لبنان، پیشنهادی بسیار خطرناک است که از همه خطوط قرمز عبور میکند و لبنان را به مهرهای در دست دشمن اسرائیلی تبدیل میکند.»
او افزود: «به بهانه تعهد لبنان به خلع سلاح برای خروج اسرائیل از لبنان، هر سلاحی در هر کجای لبنان به عنوان نشانهای از عدم پایبندی لبنان تفسیر خواهد شد! چگونه ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد وقتی که سلاحها به طور کامل برداشته نمیشوند؟ هیچ کس حق ندارد لبنانیها را از حق دفاع از خود و سرزمینشان در برابر اشغالگر سرزمین ما و قاتل مردم ما محروم کند. دشمن باید از طریق توافقی که به علل فوری میپردازد، عقبنشینی کند، همانطور که در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. هرگونه انحراف از این نقطه، پاداشی برای اسرائیل پس از شکست پروژهاش و نقض حاکمیت لبنان است.»
وی تاکید کرد: تمام ابزارهای لازم را دنبال و فشارهای بینالمللی و عربی را اعمال خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که دشمن اسرائیلی به بند اول تفاهمنامه پایبند است و از لبنان خارج میشود. به مقامات لبنان میگوییم: وقت آن رسیده است که گناهان خود را که لبنان را ویران میکند، پس بگیرید. این پس از گناهان شما، فضیلتی خواهد بود که برای شما ثبت میشود. ما آمادهایم تا برای حاکمیت لبنان، آزادسازی سرزمین آن، اخراج اشغالگر اسرائیلی، بازگشت اسرا، بازگشت آوارگان، بازسازی، آبادسازی کشور و دستیابی به توافق بر سر یک استراتژی امنیت ملی، همکاری و در کنار هم بایستیم.
وی گفت: «آتشبس بدون فداکاریهای بزرگ رزمندگان مقاومت، خانوادههای آنها و مردم لبنان امکانپذیر نبود. ما از میراث شهدا، مجروحان، اسرا و فداکاریهای مردم این سرزمین، ارتش لبنان و همه سازمانها و نهادهایی که شهید و زخمی دادهاند، حمایت خواهیم کرد. ما به عنوان یک مقاومت در میدان برای شکست اشغالگری ادامه خواهیم داد. ما در سختترین شرایط میدان را رها نکردیم و آن را رها نخواهیم کرد، زیرا این راه خیر و رستگاری است.»