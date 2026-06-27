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نشست مسئولان تشییع رهبر شهید با حضور عراقچی

مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نشستی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش هایی از آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی و برای میزبانی از هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی و برگزاری باشکوه این مراسم ملی و بین‌المللی ارائه کردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۵۵
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نشست مسئولان تشییع رهبر شهید با حضور عراقچی



به گزارش تابناک؛ مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نشستی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش هایی از آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی و برای میزبانی از هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی و برگزاری باشکوه این مراسم ملی و بین‌المللی ارائه کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست، ضمن اشاره به ضرورت تداوم هماهنگی‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه شایسته‌تر آیین وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب، بر آمادگی کامل وزارت امور خارجه برای انجام مسئولیت‌های محوله در حوزه‌های سیاسی، تشریفاتی و رسانه‌ای تاکید کرد.

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تشریفات وزارت امورخارجه عباس عراقچی تشییع رهبر شهید
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