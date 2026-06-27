صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجلس لبنان: توافق با اسرائیل، اجرایی نخواهد شد

نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان ضمن انتقاد شدید از وادادگی دولت این کشور در برابر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که توافق اولیه هم راه به جایی نخواهد برد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۵۱
| |
2176 بازدید
مجلس لبنان: توافق با اسرائیل، اجرایی نخواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «علی الخطیب» امروز شنبه، توافق بین دولت این کشور و ررژیم را صهیونیستی را «تسلیم در برابر خواسته‌های اسرائیل» عنوان کرد.

الخطیب با اشاره به اینکه مقامات لبنان در برابر دیکته‌های آمریکا تسلیم شده‌اند، گفت: دولت آمریکا چیزی جز منافع اسرائیل را نمی‌بیند. از شادی بنیامین نتانیاهو از این توافق و توصیف آن به عنوان دستاوردی بزرگ برای رژیم صهیونیستی، هیچ دلیلی روشن‌تر برای این ادعا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولان لبنان به ساکنان جنوب این کشور، وعده «توخالی» می‌دهند، تصریح کرد: ظاهرا این مسئولان، پیش از این، شاهد پیمان‌شکنی‌های اسرائیل و زیر پا گذاشتن تعهدات و توافقات توسط آن نبوده‌اند.

این مقام لبنانی درباره ادعای صهیونیست‌ها برای خلع سلاح حزب الله گفت: گره زدن عقب‌نشینی کامل اسرائیل از اراضی لبنان به خلع سلاح مقاومت، مشکل را پیچیده‌تر می‌کند و راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا با وجود اشغالگری [اسرائیل]، حذف حزب الله یک مسئله غیرمنطقی است.

لبنان و اسرائیل شامگاه جمعه، پس از چهار روز مذاکرات در واشنگتن با میانجی‌گری آمریکا و در پی برگزاری دور پنجم گفت‌وگوها، توافقی کلی و مقدماتی را امضا کردند.

«حسن فضل‌الله» نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان قاطعانه گفت که حزب‌الله چنین توافقی را نامشروع و غیر قانونی می‌داند و تمامی ظرفیت خود را برای مقابله با اجرای آن به کار خواهد گرفت.

او گفت: مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر مادۀ ۵۲ قانون اساسی لبنان است و هیچ فردی حق ندارد وضعیت دشمنی با اسرائیل را لغو کند.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نیز اعلام کرده‌اند که افسران نظامی آمریکا در اجرای «طرح‌های آزمایشی» با ارتش لبنان همکاری خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود این مناطق از هرگونه حضور نیرو‌های حزب‌الله پاک‌سازی شده‌اند.

یک مقام ارشد اسرائیلی تصریح کرده که «آزادی عمل نظامی ارتش اسرائیل در سراسر منطقه امنیتی برای مقابله با هرگونه تهدید حفظ خواهد شد.»

الخطیب با بیان اینکه مقامات لبنان از تجربه‌های گذشته درس نگرفته‌اند، ادامه داد: این تجربه‌ها باعث شد همه توافق‌های فاقد اجماع ملی در لبنان، با شکست مواجه شود. نمونه بارز آن توافق ۱۷ می‌بود که لبنان را درگیر جنگ‌های داخلی تلخ کرد.

توافق ۱۷ مه در سال ۱۹۸۳ حاصل شد و توافقی بود که بین لبنان و اسرائیل در طول جنگ داخلی لبنان در تاریخ ۱۷ می ۱۹۸۳ پس از جنگ ۱۹۸۲ لبنان و محاصره بیروت در سال ۱۹۸۲ امضا گردید.

این قرارداد خواهان خروج نیرو‌های ارتش اسرائیل از بیروت بود و زمینه‌ساز عادی سازی روابط بین بیروت و تل آویو را فراهم می‌کرد.

الخطیب در پایان گفت که سرنوشت این توافق جدید، بهتر از توافق ۱۷ مه نخواهد بود؛ توافقی که در آن زمان از عقب‌نشینی‌های اسرائیل سخن می‌گفت، در حالی که عقب‌نشینی کنونی به شروط محالِ این رژیم گره خورده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس اعلای شیعیان لبنان توافق لبنان خلع سلاح حزب الله
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
چرا به مصر می‌گویند Egypte ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش فرانسه به توافق لبنان و رژیم اسرائیل
حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان
واکنش جنبش امل به توافق ننگین با تل آویو
حمله به بانک‌های ایرانی کار این گروه هکری است
شیخ نعیم قاسم: توافق لبنان و اسراییل فاقداعتبار است
تظاهرات لبنانی‌ها علیه توافق با صهیونیست‌ها
افشای متن توافق لبنان و اسرائیل +جزییات کامل
هشدار نبیه بری درباره فتنه جدید علیه لبنان
طرح تل‌آویو، تجزیه و جنگ داخلی در لبنان است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nSJ
tabnak.ir/005nSJ