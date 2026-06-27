ایران نگران تکرار یک سناریوی تلخ تاریخی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ۴۴ سال پس از یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات تاریخ جام‌های جهانی، بار دیگر نام اتریش و الجزایر کنار هم قرار گرفته است.

دو تیم از ساعت ۵:۳۰ صبح فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه کانزاس‌سیتی به مصاف هم می‌روند؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن و معرفی یک برنده برای ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

در گروه J، آرژانتین با دو پیروزی صعودش را قطعی کرده و اتریش و الجزایر با سه امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند، در حالی که اردن بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده است. در چنین شرایطی، یک تساوی می‌تواند هر دو تیم را راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی کند؛ موضوعی که باعث شده خاطره «رسوایی یا ننگ خیخون» دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد.

اتریش در مسیر رسیدن به این دیدار، ابتدا اردن را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و سپس با نتیجه ۲ بر صفر برابر آرژانتین مغلوب شد. الجزایر نیز پس از شکست ۳ بر صفر مقابل آرژانتین، در هفته دوم با برتری ۲ بر یک برابر اردن به کورس صعود بازگشت.

هدایت اتریش در جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده رالف رانگنیک است و الجزایر نیز با ولادیمیر پتکوویچ در این رقابت‌ها حضور دارد. در سوی دیگر، تیم ملی ایران با سه تساوی در گروه G همچنان امیدوار به صعود است، اما برای زنده ماندن شانس خود، به پیروزی یکی از دو تیم اتریش یا الجزایر نیاز دارد؛ چرا که تساوی در این مسابقه می‌تواند به حذف شاگردان امیر قلعه‌نویی از جام جهانی ۲۰۲۶ منجر شود.

رسوایی خیخون به جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا بازمی‌گردد؛ جایی که آلمان غربی، اتریش، الجزایر و شیلی در گروه دوم این رقابت‌ها حضور داشتند. الجزایر در نخستین حضور خود در جام جهانی، ابتدا آلمان غربی را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد، اما در دومین مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب اتریش شد. شاگردان محی‌الدین خالف در ادامه با برتری ۳ بر ۲ مقابل شیلی، چهار امتیازی شدند و امیدوار به صعود ماندند.

در سوی مقابل، اتریش با هدایت گئورگ اشمیت نیز پیش از دیدار پایانی، شیلی را یک بر صفر شکست داده بود و با چهار امتیاز به مصاف آلمان غربی رفت.

در آخرین مسابقه گروه که در ورزشگاه ال‌مولینون شهر خیخون برگزار شد، معادلات جدول به گونه‌ای بود که پیروزی یک یا دو گله آلمان غربی، هر دو تیم اروپایی را راهی دور بعد می‌کرد و الجزایر حذف می‌شد.

آلمان غربی در دقیقه ۱۰ به گل رسید و پس از آن، دو تیم عملاً بازی را بدون حملات جدی و با رد و بدل کردن توپ در میانه میدان ادامه دادند. اعتراض شدید تماشاگران حاضر در ورزشگاه ال‌مولینون و رسانه‌های جهان به این نمایش باعث شد این دیدار با عنوان «ننگ خیخون» یا «رسوایی خیخون» در تاریخ فوتبال ثبت شود.

بازتاب گسترده این اتفاق، فیفا را وادار کرد تا از جام جهانی ۱۹۸۶ به بعد، تمامی مسابقات هفته پایانی مرحله گروهی را به صورت همزمان برگزار کند تا امکان شکل‌گیری چنین سناریو‌هایی از بین برود. حالا باید دید این بار در کانزاس‌سیتی، اتریش و الجزایر سرنوشتی متفاوت رقم خواهند زد یا بار دیگر خاطره تلخ خیخون را زنده می‌کنند.