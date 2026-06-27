هشدار نبیه بری درباره فتنه جدید علیه لبنان
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نبیه بری امروز شنبه خطاب به مردم لبنان گفت که این توافق، یک فتنه است.
وی ضمن نقل یک حدیث از حضرت علی (ع) نوشت: در هنگام فتنه، همچون شتر دو ساله باش که نه پشت [و نیرویى]دارد که بر او سوار شوند و نه پستانى که از آن شیر بدوشند».
لبنان و اسرائیل شامگاه جمعه، پس از چهار روز مذاکرات در واشنگتن با میانجیگری آمریکا و در پی برگزاری دور پنجم گفتوگوها، توافقی کلی و مقدماتی را امضا کردند.
«حسن فضلالله» نماینده حزبالله در پارلمان لبنان قاطعانه گفت که حزبالله چنین توافقی را نامشروع و غیر قانونی میداند و تمامی ظرفیت خود را برای مقابله با اجرای آن به کار خواهد گرفت.
او گفت: مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر مادۀ ۵۲ قانون اساسی لبنان است و هیچ فردی حق ندارد وضعیت دشمنی با اسرائیل را لغو کند.
مقامهای آمریکایی و اسرائیلی نیز اعلام کردهاند که افسران نظامی آمریکا در اجرای «طرحهای آزمایشی» با ارتش لبنان همکاری خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود این مناطق از هرگونه حضور نیروهای حزبالله پاکسازی شدهاند.
یک مقام ارشد اسرائیلی تصریح کرده که «آزادی عمل نظامی ارتش اسرائیل در سراسر منطقه امنیتی برای مقابله با هرگونه تهدید حفظ خواهد شد.»
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم ساعاتی پیش تأکید کرد که «عقبنشینی نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان فقط پس از خلع سلاح حزب الله صورت خواهد گرفت».
این در حالی است که در مفاد این توافق، هیچ اشارهای به لزوم خلع سلاح حزب الله به عنوان پیش شرط خروج نظامیان اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان نشده است.
رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو مناطق کوچکی را به عنوان مناطق آزمایشی تعیین کرده که در شمال لیتانی و شمال «کمربند امنیتی» قرار دارد.
منظور از کمربند امنیتی، مناطقی است که ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، در لبنان به اشغال خود درآورده و حاضر به خروج از آن نیست.
نتانیاهو همچنین گفته که مناطق آزمایشی، تأثیری بر «مساحت کمربند امنیتی نخواهد داشت که ارتش [اسرائیل]در آن باقی خواهد ماند».