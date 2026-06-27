به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در ادامه فرایند بازگردانی و پایدارسازی سامانه‌های بانک‌های ملی و صادرات، بخشی از خدمات این دو بانک بار دیگر با اختلال روبه‌رو شده است.



بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این اختلال در امتداد آثار حمله سایبری پیشین بر زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های متمرکز بانکی پدید آمده است. از همان لحظه نخست، تیم‌های فنی و امنیتی شرکت خدمات انفورماتیک با همه ظرفیت در حال شناسایی منشأ اختلال، ایمن‌سازی سامانه‌ها و بازگردانی پایدار خدمات هستند.



شرکت خدمات انفورماتیک ضمن پوزش از مشتریان گرامی بانک‌های ملی و صادرات، تأکید می‌کند که صیانت از اطلاعات و دارایی‌های مردم در اولویت کامل قرار دارد و بر پایه بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به داده‌های مشتریان گزارش نشده است.



از هم‌وطنان عزیز درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش و شکیبایی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را تنها از طریق پایگاه‌های رسمی بانک‌ها و شرکت خدمات انفورماتیک دنبال کنند.



تلاش فنی برای بازگرداندن خدمات، تا رسیدن به پایداری کامل و اطمینان از عملکرد ایمن سامانه‌ها، بی‌وقفه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی در نخستین فرصت منتشر خواهد شد.

در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد: در پی اختلال‌ ایجادشده در بخشی از خدمات بانکی، بانک مرکزی از نخستین ساعات وقوع این شرایط، موضوع آثار ناشی از این اختلال‌ در امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را در دست بررسی قرار داده است و حمایت های لازم انجام می‌شود.