اینفوتابناک: تمام گلزنان ایران در ادوار جام جهانی

تیم ملی ایران در ۷ دوره جام جهانی حضور داشته و این رقابت‌ها موفق شده ۱۶ گل به ثمر برساند که بیشترین سهم را متعلق به رامین رضاییان است.

تاکنون ۱۲ بازیکن ایرانی موفق شده‌اند در ادوار جام جهانی گلزنی کنند که از میان آنها فقط دو بازیکن بیشتر از یک گل به ثمر رسانده و بهترین آمار هم در اختیار یک مدافع است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی ایران در ۷ دوره حضور در ادوار جام جهانی در ۲۱ مسابقه شرکت کرده که توانسته ۱۶ بار گلزنی کند. نام ۱۲ بازیکن ایرانی در میان گلزنان تاریخ جام جهانی به ثبت رسیده که رامین رضاییان با ۳ گل، صاحب بهترین آمار است. یکی از گل‌های ایران هم گل‌به خودی بوده که توسط عزيز بوحدوز، مهاجم مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ به اشتباه وارد دروازه این تیم شد.

در اینفوگرافی تابناک می‌توانید نام گلزنان ایران و تعداد گل‌های آنها در ادوار جام جهانی را ببینید: