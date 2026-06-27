



به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه آنلاین؛ رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ تهران اعلام کرد: با اعلام آماده‌باش صددرصدی از بامداد جمعه تا صبح سه‌شنبه، از بسته شدن کامل تمامی ورودی‌های تهران از روز جمعه خبر داد و گفت: با پیش‌بینی حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفری، هیچ خودرویی از شهرستان‌ها اجازه ورود به پایتخت را نخواهد داشت و زائران فقط با مترو وارد شهر می‌شوند.