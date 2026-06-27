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بسته‌شدن کامل تمامی ورودی‌های تهران از این تاریخ

رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ تهران اعلام کرد:با اعلام آماده‌باش صددرصدی از بامداد جمعه تا صبح سه‌شنبه، از بسته شدن کامل تمامی ورودی‌های تهران از روز جمعه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۳۸
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بسته‌شدن کامل تمامی ورودی‌های تهران از این تاریخ



به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه آنلاین؛ رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ تهران اعلام کرد: با اعلام آماده‌باش صددرصدی از بامداد جمعه تا صبح سه‌شنبه، از بسته شدن کامل تمامی ورودی‌های تهران از روز جمعه خبر داد و گفت: با پیش‌بینی حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفری، هیچ خودرویی از شهرستان‌ها اجازه ورود به پایتخت را نخواهد داشت و زائران فقط با مترو وارد شهر می‌شوند.

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ورودی تهران بسته شدن پایتخت زائران مترو
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