تیک آف؛
چرا ساخت بزرگراههای بیشتر ترافیک را کم نمیکند؟
این ویدیو با بررسی نمونه بزرگراه کیتی در تگزاس، مفهوم «تقاضای القایی» را توضیح میدهد؛ اینکه چگونه افزودن خطوط جدید به بزرگراه ممکن است در کوتاهمدت ترافیک را کاهش دهد، اما در نهایت رانندگان بیشتری را به استفاده از بزرگراه ترغیب میکند و ازدحام دوباره بازمیگردد. گزارش همچنین نشان میدهد چرا سیاستهایی مانند توسعه حملونقل عمومی، قیمتگذاری ازدحام، دورکاری، اصلاح کاربری زمین و حتی حذف برخی بزرگراهها میتوانند در بلندمدت اثرگذاری بیشتری داشته باشند. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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