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حضور شهباز شریف در مراسم تشییع رهبر شهید

طبق گزارش‌ها، نخست‌وزیر پاکستان همراه با هیأتی ارشد جمعه ۱۲ تیر برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، به ایران سفر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۳۳
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حضور شهباز شریف در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وبسایت انگلیسی شبکه Aaj پاکستان امروز گزارش داد که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، سوم ژوئیه (جمعه ۱۲ تیر) به ایران سفر می‌کند تا در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب شرکت کند و پیام تسلیت دولت و مردم پاکستان را به مقام‌های ایرانی ابلاغ کند.

بر اساس این گزارش، شهباز شریف در جریان این سفر با مقام‌های ارشد ایران دیدار خواهد کرد و قرار است یک هیأت عالی‌رتبه او را در این سفر همراهی کند.

پیش‌تر، نخست‌وزیر پاکستان در سخنرانی در مجلس ملی این کشور گفته بود که رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان از پاکستان دعوت کرده تا در مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرکت کند.

پیکر رهبر شهید قرار است بعد از تشییع در تهران و شهر مقدس قم، روز پنج‌شنبه ۱۸ تیر مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع) در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده شود.

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نخست وزیر پاکستان شهباز شریف مسعود پزشکیان مراسم تشییع تدفین رهبر شهید انقلاب
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