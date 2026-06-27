زمان بازگشایی مصلی تهران برای وداع با رهبر شهید
مسئول ستاد برگزاری مراسم وداع، نماز و تشییع گفت: دربهای مصلی تهران از ساعت ۶ صبح شنبه ۱۳ تیرماه برای حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان بازگشایی میشود.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار حسن حسنزاده، مسئول ستاد برگزاری مراسم وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران، فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ از بازگشایی دربهای مصلی تهران از ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه خبر داد.
وی گفت: دربهای مصلی تهران از ساعت ۶ صبح روز شنبه برای حضور عاشقان و دلدادگان در مراسم وداع با رهبر شهید بازگشایی خواهد شد تا مردم بتوانند در این آیین حضور یابند.
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