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زمان بازگشایی مصلی تهران برای وداع با رهبر شهید

مسئول ستاد برگزاری مراسم وداع، نماز و تشییع گفت: درب‌های مصلی تهران از ساعت ۶ صبح شنبه ۱۳ تیرماه برای حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان بازگشایی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۲۶
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زمان بازگشایی مصلی تهران برای وداع با رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار حسن حسن‌زاده، مسئول ستاد برگزاری مراسم وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ از بازگشایی درب‌های مصلی تهران از ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه خبر داد.

وی گفت: درب‌های مصلی تهران از ساعت ۶ صبح روز شنبه برای حضور عاشقان و دلدادگان در مراسم وداع با رهبر شهید بازگشایی خواهد شد تا مردم بتوانند در این آیین حضور یابند.

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وداع مصلی تهران رهبر شهید سردار حسن‌زاده
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