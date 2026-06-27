شادی گل مردود شجاع به مصر تلافات داد!
بینی هومن افاضلی، مربی تیم ملی ایران، در جریان جشن و شادی پس از گل شجاع خلیلزاده در دیدار برابر مصر دچار آسیبدیدگی شد.
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به گزارش تابناک؛ بینی هومن افاضلی، مربی تیم ملی ایران، در جریان جشن و شادی پس از گل شجاع خلیلزاده در دیدار برابر مصر دچار آسیبدیدگی شد. در ویدئوهای منتشرشده از کنار زمین، افاضلی در میان هیجان اعضای کادر فنی و بازیکنان حاضر بود که بر اثر برخورد ناخواسته، از ناحیه بینی مصدوم شد. این اتفاق در حالی رخ داد که اعضای تیم ملی در حال جشن گرفتن گل دقایق پایانی بودند؛ گلی که در ادامه پس از بازبینی صحنه توسط VAR مردود اعلام شد.
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