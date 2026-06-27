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شادی گل مردود شجاع به مصر تلافات داد!

بینی هومن افاضلی، مربی تیم ملی ایران، در جریان جشن و شادی پس از گل شجاع خلیل‌زاده در دیدار برابر مصر دچار آسیب‌دیدگی شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۲۳
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8905 بازدید
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۳
شادی گل مردود شجاع به مصر تلافات داد!

 

به گزارش تابناک؛ بینی هومن افاضلی، مربی تیم ملی ایران، در جریان جشن و شادی پس از گل شجاع خلیل‌زاده در دیدار برابر مصر دچار آسیب‌دیدگی شد. در ویدئو‌های منتشرشده از کنار زمین، افاضلی در میان هیجان اعضای کادر فنی و بازیکنان حاضر بود که بر اثر برخورد ناخواسته، از ناحیه بینی مصدوم شد. این اتفاق در حالی رخ داد که اعضای تیم ملی در حال جشن گرفتن گل دقایق پایانی بودند؛ گلی که در ادامه پس از بازبینی صحنه توسط VAR مردود اعلام شد.

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هومن افاضلی بینی تیم ملی شجاع خلیل زاده مصدوم جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
36
پاسخ
تو این بی پولی گرونی کلی خندیدیم
ولی خوب بازی کردین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
14
پاسخ
عجب. کار قشنگ هم می‌کنن تلفات می‌دیم!
جمشید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
21
20
پاسخ
کل بازی دردست مصر بود. ناحقی بود اگر صعود نمیکرد.
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