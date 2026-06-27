امتحانات دانشجویان علمیکاربردی به تعویق افتاد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدعلیاکبری رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی در گفتوگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه با تکذیب شایعات مطرحشده پیرامون هک شدن سامانه آموزشی این دانشگاه، از ایجاد اختلال فنی در سامانه «ویونا» خبر داد. رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی با تأکید بر اینکه فرآیندهای آموزشی این دانشگاه در بسترهای امن در حال پیگیری است، اظهار داشت: از میان هفت سامانه فعال دانشگاه، تنها سامانه «ویونا» که بهصورت اشتراکی با بخش خصوصی اداره شده و به سایر دانشگاههای کشور نیز سرویسدهی میکند، با اختلال مواجه شده است.
وی با بیان اینکه تیمهای فنی در حال رفع این مشکل هستند و بهزودی دسترسی به این سامانه عادی خواهد شد، افزود: در حال حاضر شش سامانه دیگر دانشگاه بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه میدهند و برگزاری امتحانات در آنها طبق برنامه در حال انجام است. علیاکبری در خصوص وضعیت برگزاری امتحانات دانشجویان تصریح کرد: سامانه ویونا علاوه بر آموزش، برای برگزاری آزمونهای مجازی نیز در برخی مراکز استفاده میشود. به همین منظور و برای اطمینان کامل از امنیت و سلامت بستر آزمون، برگزاری امتحاناتِ مبتنی بر این سامانه را به مدت دو روز به تعویق انداختیم. وی خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف حصول اطمینان از عملکرد صحیح سامانه و انجام تستهای نهایی اتخاذ شده است و پس از رفع کامل اختلال، امتحانات طبق روال جدید برگزار خواهد شد که جزئیات و زمانبندی آن متعاقباً به دانشجویان اطلاعرسانی میشود.