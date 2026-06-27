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مالکی در گفت‌و‌گو با تابناک:

تحرکات آمریکا مذاکرات را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند/ ایران باید گزینه‌های جدید را روی میز بگذارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام تحریک‌آمیز، نقض روح تفاهم و آتش‌بس است، هشدار داد در صورت تداوم این رفتارها، جمهوری اسلامی ایران ناچار خواهد بود گزینه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۱۶
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5364 بازدید
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۱۳

تحرکات آمریکا مذاکرات را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند/ ایران باید گزینه‌های جدید را روی میز بگذارد

در حالی که گزارش‌هایی از تحرکات نظامی و سیاسی آمریکا و متحدانش پس از تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا منتشر شده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است ادامه این روند، آینده مذاکرات را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. فداحسین مالکی با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام تحریک‌آمیز، نقض روح تفاهم و آتش‌بس است، هشدار داد در صورت تداوم این رفتارها، جمهوری اسلامی ایران ناچار خواهد بود گزینه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد.

تحرکات آمریکا، میز مذاکره را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه و نقض آتش بس اظهار کرد: این اقدامات، مسیر مذاکرات را تحت‌الشعاع قرار داده و عملاً فاصله میان طرفین را بیشتر می‌کند.

وی گفت: اینکه شاهد حملات پراکنده آمریکایی‌ها در خلیج فارس، تنگه هرمز یا علیه منافع و جزایر ایران باشیم، به معنای نقض کامل روح مذاکرات و حتی آتش‌بس است. هدفی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنند، آینده مذاکرات را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

تحرکات آمریکا مذاکرات را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند/ ایران باید گزینه‌های جدید را روی میز بگذارد

بیانیه کشورهای منطقه اقدامی تحریک‌آمیز بود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بیانیه اخیر برخی کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: بیانیه‌ای که برخی کشورهای منطقه با حضور وزیر خارجه آمریکا صادر کردند و در آن درباره توان موشکی ایران و موضوع تنگه هرمز اظهارنظر شد، خود یک اقدام تحریک‌آمیز و در راستای متشنج کردن فضای منطقه است.

مالکی تأکید کرد: این اقدامات باید با حساسیت در دستور کار تیم مذاکره‌کننده و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعی است که مذاکرات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

هر اقدام نظامی یا سیاسی، تفاهم را با چالش روبه‌رو می‌کند

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفتار آمریکا بی‌اعتماد است، خاطرنشان کرد: در تفاهم اولیه تأکید شده بود که از هرگونه اقدام تنش‌زا جلوگیری شود، اما اگر هر از گاهی شاهد تحرکات نظامی یا اقدامات سیاسی برای تحریک کشورهای منطقه باشیم، این موضوع بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.

نماینده مجلس ادامه داد: همچنین اگر آمریکا بخواهد دولت لبنان را برای امضای توافقی شکننده با رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار دهد، این نیز اقدامی در جهت برهم زدن ثبات منطقه خواهد بود.

ایران باید گزینه‌های جدید را روی میز بگذارد

اگر این رفتارها و تحرکات آمریکا ادامه پیدا کند، به نظر من جمهوری اسلامی ایران باید وارد فاز جدیدی شود و گزینه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد تا طرف آمریکایی دست از فریبکاری‌های خود بردارد.

مالکی در پایان با هشدار نسبت به ادامه این روند گفت: اگر این رفتارها و تحرکات آمریکا ادامه پیدا کند، به نظر من جمهوری اسلامی ایران باید وارد فاز جدیدی شود و گزینه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد تا طرف آمریکایی دست از فریبکاری‌های خود بردارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Armenia
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
6
پاسخ
فرمایشات آقای شهید ایران را سرلوحه قرار دهید آمریکا قابل اعتماد نیست فقط و فقط تعداد موشک های بالستیک را به تعداد صدها هزار با قدرت تخریب بالا افزایش دهید متوجه خواهید شد که دشمن خبیث چگونه لال خواهد شد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
6
پاسخ
نباید برای رفع محاصره هرمز باز می‌شد
باید همان ابتدای محاصره باب المندب بسته میشد
اشتباه کردیم
عبدالرسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
4
پاسخ
به آمریکاییها فشار بیاورید که به تعهدات خود پایبند باشند وگلوی آنان را رها نکنید که اگر اینها همگیشان فریبکار ودروغگو‌هستنددکمی نفس تازه کنند حرامزادگی خود را مجدد باقدرت بیشتری به نمایش میگذارند و نیروهای مسلح ما ونیروهای قدرتمند وبا ایمان ما توکل بخدا کنند و بازدارندگی را هرچه سریعتر به انجام رسانند .برای آخرین بار تاکید میکنم بازدارندگی
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
5
پاسخ
گرينه جديد أخذ عوارض از تنگه اسن
امريكا هر كاري برأي درامد زدايى از ايران ميكند
ايران بدينوسيله قدرتش را به جهان نشان ميدهد
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
5
پاسخ
باید دید چه کسی اول آتش بس رو نقض کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
5
پاسخ
مسیر موازی جنوبی تنگه هرمز که آمریکا به نام عمان تعیین کرده نباید اجازه داده تا زمانی که آمریکا یا عمان رسما اعلام عدم دخالت در تنگه هرمز و قبول تفاهم نامه مبنی بر هماهنگی با ایران حتی یک قایق هم از این مسیر ترامپ عبور کند و به شدت و هر ساعت زیر هدف تیر بار قرار بگیرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
6
پاسخ
ادعای "گزینه های روز میز" از طرف آمریکا و ایران، واقعا خیلی تکراری و مشمئز آور شده است
معلم اصلاحاتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
8
پاسخ
مذاکره کنندگان وشخص پزشکیان باید پاسخگوی ملت باشند.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
6
پاسخ
مرگ بر آمریکای جنایت کار وحامیانش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
4
پاسخ
کدام گزینه مثلا؟ اونقدر با تنگه هرمز بازی میکنیم تا این برگه را هم بسوزانیم.
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