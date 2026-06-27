تحرکات آمریکا مذاکرات را با چالش جدی روبهرو میکند/ ایران باید گزینههای جدید را روی میز بگذارد
در حالی که گزارشهایی از تحرکات نظامی و سیاسی آمریکا و متحدانش پس از تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا منتشر شده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است ادامه این روند، آینده مذاکرات را در هالهای از ابهام قرار خواهد داد. فداحسین مالکی با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام تحریکآمیز، نقض روح تفاهم و آتشبس است، هشدار داد در صورت تداوم این رفتارها، جمهوری اسلامی ایران ناچار خواهد بود گزینههای جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد.
تحرکات آمریکا، میز مذاکره را تحتالشعاع قرار میدهد
فداحسین مالکی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه و نقض آتش بس اظهار کرد: این اقدامات، مسیر مذاکرات را تحتالشعاع قرار داده و عملاً فاصله میان طرفین را بیشتر میکند.
وی گفت: اینکه شاهد حملات پراکنده آمریکاییها در خلیج فارس، تنگه هرمز یا علیه منافع و جزایر ایران باشیم، به معنای نقض کامل روح مذاکرات و حتی آتشبس است. هدفی که آمریکاییها دنبال میکنند، آینده مذاکرات را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
بیانیه کشورهای منطقه اقدامی تحریکآمیز بود
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بیانیه اخیر برخی کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: بیانیهای که برخی کشورهای منطقه با حضور وزیر خارجه آمریکا صادر کردند و در آن درباره توان موشکی ایران و موضوع تنگه هرمز اظهارنظر شد، خود یک اقدام تحریکآمیز و در راستای متشنج کردن فضای منطقه است.
مالکی تأکید کرد: این اقدامات باید با حساسیت در دستور کار تیم مذاکرهکننده و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعی است که مذاکرات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
هر اقدام نظامی یا سیاسی، تفاهم را با چالش روبهرو میکند
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفتار آمریکا بیاعتماد است، خاطرنشان کرد: در تفاهم اولیه تأکید شده بود که از هرگونه اقدام تنشزا جلوگیری شود، اما اگر هر از گاهی شاهد تحرکات نظامی یا اقدامات سیاسی برای تحریک کشورهای منطقه باشیم، این موضوع بیثباتی را تشدید میکند.
نماینده مجلس ادامه داد: همچنین اگر آمریکا بخواهد دولت لبنان را برای امضای توافقی شکننده با رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار دهد، این نیز اقدامی در جهت برهم زدن ثبات منطقه خواهد بود.
ایران باید گزینههای جدید را روی میز بگذارد
مالکی در پایان با هشدار نسبت به ادامه این روند گفت: اگر این رفتارها و تحرکات آمریکا ادامه پیدا کند، به نظر من جمهوری اسلامی ایران باید وارد فاز جدیدی شود و گزینههای جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد تا طرف آمریکایی دست از فریبکاریهای خود بردارد.
باید همان ابتدای محاصره باب المندب بسته میشد
اشتباه کردیم
امريكا هر كاري برأي درامد زدايى از ايران ميكند
ايران بدينوسيله قدرتش را به جهان نشان ميدهد