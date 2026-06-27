اعتراف عجیب فروشنده سلاح پس از دستگیری
به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش سلاحهای غیرمجاز در محدوده بازار بزرگ تهران، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه هفتم پلیس اطلاعات قرار گرفت.
مأموران پس از چند هفته اقدامات اطلاعاتی، فنی و عملیاتی، موفق به شناسایی و ردیابی متهم شدند. بررسیها نشان داد وی قصد دارد با سوءاستفاده از ازدحام جمعیت در ایام محرم، یک قبضه سلاح کمری را در محدوده چهارراه گلوبندک به یکی از مشتریان خود تحویل دهد.
بر همین اساس، مأموران پلیس یک روز پیش از تاسوعای حسینی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را پیش از انجام معامله دستگیر کردند. در بازرسی از وی، یک قبضه سلاح کمری، یک خشاب و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
متهم در تحقیقات اولیه مدعی شد تصور میکرده در ایام محرم تمرکز پلیس صرفاً بر تأمین امنیت مراسمهای عزاداری است و به همین دلیل فرصت مناسبی برای انجام این معامله غیرقانونی خواهد داشت، اما پیش از هرگونه اقدام توسط مأموران پلیس شناسایی و بازداشت شد.
پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر جرائم اعلام کرد که برخورد با قاچاقچیان و فروشندگان سلاح غیرمجاز در تمامی ایام و مناسبتها با قاطعیت ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد امنیت شهروندان خدشهدار شود.