سه حسرت ایران برای صعود از گروه در جام جهانی/ همیشه پای طارمی در میان است!

مهدی طارمی در عین حال که پرتلاش و خوش‌شانس است و توانسته در تیم‌های بزرگ اروپایی بازی کند و سه بار حضور در جام جهانی را تجربه کرده، بدشانس هم بوده که سه دوره پیاپی در آخرین بازی مرحله گروهی با موقعیت سوزی، فرصت صعود را از ایران گرفته است.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، بازی پایانی ایران در مرحله گروهی با حسرتی ماندگار برای مهدی طارمی همراه خواهد بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی ایران در هفت دوره حضورش در جام جهانی، هنوز نتوانسته صعود از گروه را تجربه کند. جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا باتوجه به برگزاری آن با حضور ۴۸ تیم، آسان‌تر شدن مرحله گروهی با حضور تیم‌های ضعیف‌تر و البته صعود ۸ تیم از ۱۲ تیم سوم، بهترین فرصت برای ایران بود تا بدون چون و چرا خودش را به مرحله حذفی برساند، اما داستان صعود به اما و اگر کشیده شد.

اگرچه صعود ایران از گروه، تیم ملی را به جمع ۳۲ تیم برتر می‌رساند و بسیاری معتقدند یک مرحله صعود، تازه با صعود به دوره‌های قبلی جام جهانی برابر می‌کند که با حضور ۳۲ تیم برگزار می‌شد، با این حال شاگردان امیر قلعه‌نویی، هنوز نتوانسته‌اند این مهم را هم رقم بزنند. آن هم در شرایطی که با حضور در گروه دلخواه سرمربی تیم ملی که پیش از قرعه‌کشی آن را مدنظر داشت، شرایط صعود با حضور تیم‌هایی چون نیوزلند و مصر فراهم بود و کافی بود که ایران بتواند یکی از این دو مسابقه را بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی با بلژیک پیروز شود و یک مساوی بگیرد.

تیم ملی برای اولین بار، در هیچ کدام از دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی شکست نخورد و این رکوردی است که به نام امیر قلعه‌نویی ثبت شده و او توانست در هر سه مسابقه امتیاز بگیرد. اگرچه سه امتیاز برای صعود به عنوان تیم اول یا دوم به درد ایران نخورد، اما این شانس را برای تیم ملی ایجاد کرد که شاید بتواند به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به یک شانزدهم نهایی برسد. با این حال تیم ایران می‌توانست بدون اما و اگر صعودش به مرحله بعد را رقم بزند و حسرت موقعیت‌های از دست رفته را نخورد.

مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در دیدار مقابل مصر بود که در دقیقه ۱۰ یک پنالتی از حریف گرفت و خودش هم پشت ضربه ایستاد، اما در عین ناباوری موفق نشد که این موقعیت را تبدیل به گل کند. هرچند که اما و اگر در فوتبال تعیین کننده نیست و شاید اگر این پنالتی گل شده بود، ایران گل خورده را جبران کرده بود و موقعیت بعدی که توسط رامین رضاییان گل شد، ایجاد نمی‌شد، با این حال این موقعیت از دست دادن‌ها، همیشه حسرت‌بار است. نکته جالب توجه اینجاست که ایران در سه جام جهانی پیاپی در بازی پایانی مرحله گروهی شانس صعود از گروهش را داشته و حتی موقعیت برای این اتفاق هم ایجاد شده، اما هر سه بار موقعیت گلزنی توسط مهدی طارمی از دست رفته است.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، تیم ملی ایران در لحظات پایانی بازی با مراکش با گل به خودی مدافع حریف به پیروزی رسید، در بازی دوم مقابل اسپانیا شکست خورد و برای صعود از گروه باید پرتغال را در بازی آخر شکست می‌داد. همانطور که اما و اگرها در فوتبال زیاد است، در آن بازی که با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید، رونالدو پیش از گل مساوی ایران، یک پنالتی را از دست داد و شاید اگر بازی ۲ بر صفر شده بود، ایران توان بازگشت به بازی را هم نداشت، با این حال تیم ایران توسط کریم انصاری‌فرد از روی نقطه پنالتی به گل رسید و بازی به تساوی کشیده شد. در دقیقه ۴+۹۰ اما بهترین فرصت ایران برای رسیدن به پیروزی و صعود از گروه بود که مهدی طارمی در بهترین موقعیت برای رسیدن به گل قرار گرفت و موقعیتی را که تقریباً تک به تک بود، از دست داد و ایران سال‌ها حسرت آن صحنه را خورد.

در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اما شرایط فرق داشت؛ بازی نخست با شکست ۶ بر ۲ ایران مقابل انگلستان به پایان رسید که از قضا هر دو گل ایران توسط مهدی طارمی به ثمر رسید. در بازی دوم تیم ملی موفق شد ولز را شکست بدهد و در بازی پایانی مقابل آمریکا می‌توانست با یک امتیاز هم راهی مرحله یک هشتم نهایی شود، با این حال کریستین پولیشیچ دروازه ایران را باز کرد و آمریکا یک بر صفر برنده شد تا به جای ایران راهی مرحله بعدی شود. این در حالی بود که در دقیقه ۹+۹۰ ارسالی روی دروازه آمریکا صورت گرفت، ضربه سر مرتضی پورعلی‌گنجی در مقابل دروازه به مهدی طارمی رسید که این بازیکن با یک اشاره می‌توانست توپ را تبدیل به گل کند، اما دروازه‌بان آمریکا سریع‌تر عمل کرد و این موقعیت از دست رفت.

این بار جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، بازهم تیم ایران شانس این را داشت که با پیروزی مقابل مصر در بازی پایانی مرحله گروهی با یک پیروزی و بدون اما و اگر از گروهش صعود کند و بازهم مهدی طارمی بود که این فرصت را داشت تا با یک گل شرایط صعود ایران را به مرحله بعدی فراهم کند؛ فقط با این تفاوت که این بار موقعیت از دست رفته مربوط به لحظات پایانی بازی نبود و طارمی در دقیقه ۱۰ مسابقه فرصت بهتری را هم از دست داد. یک پنالتی که می‌توانست به ایران اعتماد به نفس بیشتری بدهد و اگر گل رامین رضاییان را هم محاسبه کنیم، برتری را از آن ایران کند. با این حال بازهم موقعیت‌سوزی توسط طارمی صورت گرفت تا او بدشانس‌ترین مهاجم ایران در جام جهانی لقب بگیرد.

مهدی طارمی در عین حال که پرتلاش و خوش‌شانس است و توانسته در تیم‌های بزرگ اروپایی بازی کند و سه بار حضور در جام جهانی را تجربه کرده، بدشانس هم بوده که سه دوره پیاپی در آخرین بازی مرحله گروهی با موقعیت سوزی، فرصت صعود را از ایران گرفته است. این بار او یک موقعیت مناسب‌تر را هم از دست داد که به طور قطع متفاوت با دو دوره قبلی بود و شاید او سال‌ها حسرت این موقعیت‌ها را بخورد.