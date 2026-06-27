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سه حسرت ایران برای صعود از گروه در جام جهانی/ همیشه پای طارمی در میان است!

مهدی طارمی در عین حال که پرتلاش و خوش‌شانس است و توانسته در تیم‌های بزرگ اروپایی بازی کند و سه بار حضور در جام جهانی را تجربه کرده، بدشانس هم بوده که سه دوره پیاپی در آخرین بازی مرحله گروهی با موقعیت سوزی، فرصت صعود را از ایران گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۱۳
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16431 بازدید
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۵۲

سه حسرت ایران برای صعود از گروه در جام جهانی/ همیشه پای طارمی در میان است!

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، بازی پایانی ایران در مرحله گروهی با حسرتی ماندگار برای مهدی طارمی همراه خواهد بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی ایران در هفت دوره حضورش در جام جهانی، هنوز نتوانسته صعود از گروه را تجربه کند. جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا باتوجه به برگزاری آن با حضور ۴۸ تیم، آسان‌تر شدن مرحله گروهی با حضور تیم‌های ضعیف‌تر و البته صعود ۸ تیم از ۱۲ تیم سوم، بهترین فرصت برای ایران بود تا بدون چون و چرا خودش را به مرحله حذفی برساند، اما داستان صعود به اما و اگر کشیده شد.

اگرچه صعود ایران از گروه، تیم ملی را به جمع ۳۲ تیم برتر می‌رساند و بسیاری معتقدند یک مرحله صعود، تازه با صعود به دوره‌های قبلی جام جهانی برابر می‌کند که با حضور ۳۲ تیم برگزار می‌شد، با این حال شاگردان امیر قلعه‌نویی، هنوز نتوانسته‌اند این مهم را هم رقم بزنند. آن هم در شرایطی که با حضور در گروه دلخواه سرمربی تیم ملی که پیش از قرعه‌کشی آن را مدنظر داشت، شرایط صعود با حضور تیم‌هایی چون نیوزلند و مصر فراهم بود و کافی بود که ایران بتواند یکی از این دو مسابقه را بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی با بلژیک پیروز شود و یک مساوی بگیرد.

تیم ملی برای اولین بار، در هیچ کدام از دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی شکست نخورد و این رکوردی است که به نام امیر قلعه‌نویی ثبت شده و او توانست در هر سه مسابقه امتیاز بگیرد. اگرچه سه امتیاز برای صعود به عنوان تیم اول یا دوم به درد ایران نخورد، اما این شانس را برای تیم ملی ایجاد کرد که شاید بتواند به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به یک شانزدهم نهایی برسد. با این حال تیم ایران می‌توانست بدون اما و اگر صعودش به مرحله بعد را رقم بزند و حسرت موقعیت‌های از دست رفته را نخورد.

سه حسرت ایران برای صعود از گروه در جام جهانی/ همیشه پای طارمی در میان است!

مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در دیدار مقابل مصر بود که در دقیقه ۱۰ یک پنالتی از حریف گرفت و خودش هم پشت ضربه ایستاد، اما در عین ناباوری موفق نشد که این موقعیت را تبدیل به گل کند. هرچند که اما و اگر در فوتبال تعیین کننده نیست و شاید اگر این پنالتی گل شده بود، ایران گل خورده را جبران کرده بود و موقعیت بعدی که توسط رامین رضاییان گل شد، ایجاد نمی‌شد، با این حال این موقعیت از دست دادن‌ها، همیشه حسرت‌بار است. نکته جالب توجه اینجاست که ایران در سه جام جهانی پیاپی در بازی پایانی مرحله گروهی شانس صعود از گروهش را داشته و حتی موقعیت برای این اتفاق هم ایجاد شده، اما هر سه بار موقعیت گلزنی توسط مهدی طارمی از دست رفته است.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، تیم ملی ایران در لحظات پایانی بازی با مراکش با گل به خودی مدافع حریف به پیروزی رسید، در بازی دوم مقابل اسپانیا شکست خورد و برای صعود از گروه باید پرتغال را در بازی آخر شکست می‌داد. همانطور که اما و اگرها در فوتبال زیاد است، در آن بازی که با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید، رونالدو پیش از گل مساوی ایران، یک پنالتی را از دست داد و شاید اگر بازی ۲ بر صفر شده بود، ایران توان بازگشت به بازی را هم نداشت، با این حال تیم ایران توسط کریم انصاری‌فرد از روی نقطه پنالتی به گل رسید و بازی به تساوی کشیده شد. در دقیقه ۴+۹۰ اما بهترین فرصت ایران برای رسیدن به پیروزی و صعود از گروه بود که مهدی طارمی در بهترین موقعیت برای رسیدن به گل قرار گرفت و موقعیتی را که تقریباً تک به تک بود، از دست داد و ایران سال‌ها حسرت آن صحنه را خورد.

سه حسرت ایران برای صعود از گروه در جام جهانی/ همیشه پای طارمی در میان است!

در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اما شرایط فرق داشت؛ بازی نخست با شکست ۶ بر ۲ ایران مقابل انگلستان به پایان رسید که از قضا هر دو گل ایران توسط مهدی طارمی به ثمر رسید. در بازی دوم تیم ملی موفق شد ولز را شکست بدهد و در بازی پایانی مقابل آمریکا می‌توانست با یک امتیاز هم راهی مرحله یک هشتم نهایی شود، با این حال کریستین پولیشیچ دروازه ایران را باز کرد و آمریکا یک بر صفر برنده شد تا به جای ایران راهی مرحله بعدی شود. این در حالی بود که در دقیقه ۹+۹۰ ارسالی روی دروازه آمریکا صورت گرفت، ضربه سر مرتضی پورعلی‌گنجی در مقابل دروازه به مهدی طارمی رسید که این بازیکن با یک اشاره می‌توانست توپ را تبدیل به گل کند، اما دروازه‌بان آمریکا سریع‌تر عمل کرد و این موقعیت از دست رفت.

این بار جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، بازهم تیم ایران شانس این را داشت که با پیروزی مقابل مصر در بازی پایانی مرحله گروهی با یک پیروزی و بدون اما و اگر از گروهش صعود کند و بازهم مهدی طارمی بود که این فرصت را داشت تا با یک گل شرایط صعود ایران را به مرحله بعدی فراهم کند؛ فقط با این تفاوت که این بار موقعیت از دست رفته مربوط به لحظات پایانی بازی نبود و طارمی در دقیقه ۱۰ مسابقه فرصت بهتری را هم از دست داد. یک پنالتی که می‌توانست به ایران اعتماد به نفس بیشتری بدهد و اگر گل رامین رضاییان را هم محاسبه کنیم، برتری را از آن ایران کند. با این حال بازهم موقعیت‌سوزی توسط طارمی صورت گرفت تا او بدشانس‌ترین مهاجم ایران در جام جهانی لقب بگیرد.

مهدی طارمی در عین حال که پرتلاش و خوش‌شانس است و توانسته در تیم‌های بزرگ اروپایی بازی کند و سه بار حضور در جام جهانی را تجربه کرده، بدشانس هم بوده که سه دوره پیاپی در آخرین بازی مرحله گروهی با موقعیت سوزی، فرصت صعود را از ایران گرفته است. این بار او یک موقعیت مناسب‌تر را هم از دست داد که به طور قطع متفاوت با دو دوره قبلی بود و شاید او سال‌ها حسرت این موقعیت‌ها را بخورد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۲
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
29
84
پاسخ
اینکه نتایج را به پای یک نفر بنویسیم بی انصافی است.
از این اشتباهات یا فرصت سوزی ها میتوان برای تمام بازیکنان پیدا کرد.
مثلا بیرانوند می توانست توپ گل اول را مهار کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مرحبا به تو که توطئه نویسنده رو نقش بر آب کردی، واقعا پشت میز وضندلشون نشستن و از کوبیدن یه شخص به چی می‌خوان برسن؟ ثروت؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
فوتبال بازی گروهی،ب یک شخص خاص ختم نمی‌شود،البته باید قبول کنیم کل بضاعت فوتبال ما همینه،حالا بعضی مواقع با شانس و اقبال ی اتفاقی می‌افتد
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بهترین بازی تاریخ ایران در یک دهه اخیر، ۴۵ دقیقه دوم بازی مقابل ژاپن در جام ملتها بوده که طارمی به دلیل اخراج در بازی قبلی محروم بود و نتونست بازی کنه. کلا بازیکن مغرور و خودخواهی هستش و همین جام هم کار ویژه ای برای تیم ملی نکرد. درسته فوتبال بازی تیمی هستش اما وقتی یک نفر اشتباه می کنه باید گفته بشه و طارمی اشتباه کرد
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بله بیرانوند می توانست مقابل اتریش ۶ تا گل بخوره ولی نخورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
13
62
پاسخ
فوتبال یک بازی تیمی است نه انفرادی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
25
53
پاسخ
در واقع موقعیت سوزی را برای ایران کسانی رقم زدند که با خشم و کینه نتوانستند از اشتباه کوچک یک جوان عبور کنند و مانع حضورش در تیم ملی شدند.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دمت گرم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دقیقا اگر سردار آزمون بود ، ما الان صعود کرده بودیم
س
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
26
49
پاسخ
به طارمی خیلی پرو بال دادن
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
11
35
پاسخ
انتظار بیشتر نباید داشت حد فوتبال ما همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
24
پاسخ
ایران در مقابل مصر تیم برتر زمین بود و بازی قابل قبولی را ارائه نمود که اگر با کمی شانس همراه می شد به طور حتم پیروز مسابقه بود و بدون اما و اگر به دور بعدی مسابقات راه پیدا می کرد. ولی علیرغم شایستگی و زحمات فراوان بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به نظر اینجانب اگر آقای قلعه نوعی به علم روانشناسی آشنایی داشتند به مهدی طارمی که دو مسئولیت حساس فوروارد نوک و کاپیتانی تیم را بر عهده داشت و این دو مسئولیت بار روانی زیادی را به طارمی تحمیل می کرد نباید اجازه می داد تا زننده پنالتی باشد چون اگر پنالتی گل می شد طارمی به طور ناخودآگاه فکر می کرد که به عنوان سنتر فوروارد تیم وظیفه اش برای گل زدن را انجام داده و در 80 دقیقه باقیمانده بازی خودش را برای گل زدن به آب و آتش نمیزد و حالا هم که نتوانست پنالتی را گل کند روحیه اش بشدت تضعیف شده بود و دیگر طارمی همیشگی نبود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تیم ملی فوتبال ایران مثل تیم ملی فوتبال فرانسه خیلی بسته بازی میکنه و هنر بازی تیم های خوب دیگه را هم از بین میبره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
آمار بازی که چیز دیگه ای میگه
ماشالله همه استاد حرفهای بی پایه واساس شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
13
50
پاسخ
من نمی دونم چرا اینقدر طارمی را بزرگ می کنید او اصلا بازیکن خوبی نیست فقط تا حالا شانس داشته که به کشور های دیگر راه پیدا کرده چرا که اگر خوب به بازی امروز نگاه کنید هر دفعه که به او توپ دادن خراب کرده و بطور افتضاحی توپ را لو داده مثل دست و پا چلفتی ها اصلا یه دونه دریبل نمی تونه بزنه و بازی سازی کنه ؟ همان پنالتی را اگر خوب بروید چند بار نگاه کنید میبینید دروازه بان قبل از رسیدن طارمی به توپ به سمت راست خیز برداشته بود و راحت او می توانست به سمت چپ بزند من همان لحظه این را گفتم قبل از تکرار صحنه آهسته !!!!!ا او اصلا بازی کن خوبی نیست فقط خدا براش ساخته .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
نشستی بیرون گود داری ادعا می کنی این خوب نیست اون افتضاحه، تو میتونی بهتر بازی کنی بسم الله هنر خودتو نشون بده
قربان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اینو تنهایی فهمیدی یا اینکه کمک گرفتی تو میدونی اما تیم های اروپایی نمیدونند که طارمی بازی بلد نیست آنقدر عقده بازی نکنید
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اگه طارمی نباشه اصلا موتور تیم خوابیده بهترین لژیونر ایران در ضمن پنالتی رحمت تیم نبود خودش گرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
به اندازه کافی در خارج بازی کرده و پول در آورده ؛ بنابراین دیگه برای تیم ملی تلاش نمیکنه و دل نمی سوزونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بدترین بازیکن زمین بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تنها هنر طارمی پنالتی گرفتن از حریف است، همین و بس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
هر وقت به من حواله ماشین چند میلیاردی دادن مطمین باش ار طارمی بهتر بازی می کنم و حداقل پنالتی خراب نمی کنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
31
67
پاسخ
جاي سردار آزمون خالي بود
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
نه تنها جای سردار خالی بود که می توانست بسیار تاثیرگذار باشد. متاسفانه حتی از بعضی بازیکنان موجود از جمله قاعدی ، حسین زاده و ترابی هم استفاده نشد و می توانست در نتایج بازی اول و سوم بسیار تاثیر گذار باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کاملا موافقم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
جای وطن فروش تو تیم ملی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
17
30
پاسخ
این گروهبان قندلیه که روی طارمی بی عرضه گراش داره
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
واقعا نمیدونم چرا قائدی رو نیاورد تو زمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
29
58
پاسخ
تقصیر طلرمی نیست. تقصیر کسی است که تصمیم گرفت ازمون را از مسابقات حذف کند و جفت طارمی ازمون را فلج کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دمت گرم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شیر مادر حلالت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اره راست می گی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
واقعأ
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