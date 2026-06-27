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تعداد بازدید : 4061
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کد خبر:۱۳۸۱۷۱۲
کد خبر:۱۳۸۱۷۱۲
12781 بازدید
نظرات: ۶
سیاست؛

جزئیات ترور کمال خرازی در بیمارستان به ادعای سرویس اطلاعاتی خارجی

صادق خرازی در گفتگو با تلویزیون همشهری اظهار داشت کمال خرازی، حالش خوب شده بود و تمام جراحات بهبود یافته بود، اشتباه بزرگ این بود که ایشان را بردند به بخش. یک سرویس اطلاعات خارجی اطلاع داد که خرازی را بصورت استنشاقی شهید کرده‌اند.
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برچسب‌ها:
ترور خرازی کمال خرازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
110
پاسخ
یک نقطه که مورد نفوذ واقع نشده باشد لطفانام ببرید؟ این شدت نفوذ!عجیب نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
غير ممكن
مگه به اين راحتيه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
34
پاسخ
مگر شما با سرویس های اطلاعاتی خارجی در ارتباط هستید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
36
پاسخ
سرویس اطلاعات خارجی چرا باید به شما پیام بدهد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
31
پاسخ
چقدر سکوت در برابر نفوذ!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
27
پاسخ
مگه میشه در بخش همراه نداشته باشد
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