سیاست؛
جزئیات ترور کمال خرازی در بیمارستان به ادعای سرویس اطلاعاتی خارجی
صادق خرازی در گفتگو با تلویزیون همشهری اظهار داشت کمال خرازی، حالش خوب شده بود و تمام جراحات بهبود یافته بود، اشتباه بزرگ این بود که ایشان را بردند به بخش. یک سرویس اطلاعات خارجی اطلاع داد که خرازی را بصورت استنشاقی شهید کردهاند.
گزارش خطا
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برچسبها:ترور خرازی کمال خرازی
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۶
یک نقطه که مورد نفوذ واقع نشده باشد لطفانام ببرید؟ این شدت نفوذ!عجیب نیست؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مگه به اين راحتيه