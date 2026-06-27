جزئیات ترور کمال خرازی در بیمارستان به ادعای سرویس اطلاعاتی خارجی

صادق خرازی در گفتگو با تلویزیون همشهری اظهار داشت کمال خرازی، حالش خوب شده بود و تمام جراحات بهبود یافته بود، اشتباه بزرگ این بود که ایشان را بردند به بخش. یک سرویس اطلاعات خارجی اطلاع داد که خرازی را بصورت استنشاقی شهید کرده‌اند.