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پایان جولان شرور قمه‌به‌دست در نیروی هوایی

در پی وقوع چند فقره درگیری و حمله با سلاح سرد به راکبان موتورسیکلت در محدوده خیابان نیروی هوایی که منجر به ایجاد ناامنی و مصدومیت یکی از شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیری عامل این اقدامات در دستور کار ویژه مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۱۰
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پایان جولان شرور قمه‌به‌دست در نیروی هوایی



 مرکز عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار خبر داد که با قدرت‌نمایی، حمله با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در محدوده خیابان نیروی هوایی، امنیت شهروندان را مختل کرده بود.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی وقوع چند فقره درگیری و حمله با سلاح سرد به راکبان موتورسیکلت در محدوده خیابان نیروی هوایی که منجر به ایجاد ناامنی و مصدومیت یکی از شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیری عامل این اقدامات در دستور کار ویژه مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

بررسی‌های اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران نشان داد متهم با استفاده از یک قبضه سلاح سرد (قمه)، ضمن عربده‌کشی و قدرت‌نمایی، اقدام به ضرب و جرح راکبان موتورسیکلت و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان کرده است.

پس از رصد اطلاعاتی دقیق و انجام اقدامات پلیسی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند این متهم سابقه‌دار را در همان محدوده‌ای که مرتکب شرارت شده بود، دستگیر کنند.

در بازرسی از مخفیگاه و وسایل همراه متهم، یک قبضه قمه که در ارتکاب جرائم از آن استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد. متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای ادامه روند رسیدگی و انجام مراحل قانونی با دستور مرجع قضایی به بازداشتگاه منتقل شد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی، شرارت و ایجاد ناامنی برای شهروندان بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اراذل و اوباش امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند

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