



به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم چادرملو اردکان – گل گهرسیرجان ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۸ تیر در ورزشگاه پاس تهران و بدون حضور تماشاگر آغاز می شود.

برنده این مسابقه به عنوان نماینده فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی می شود.

دو تیم استقلال و تراکتور تبریز نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا فصل آینده هستند.