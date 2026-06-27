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اعلام زمان مسابقه دوم پلی‌آف آسیا

مسابقه دو تیم چادرملو اردکان – گل گهرسیرجان  ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۸ تیر در ورزشگاه پاس تهران  و بدون حضور تماشاگر آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۰۸
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اعلام زمان مسابقه دوم پلی‌آف آسیا



به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم چادرملو اردکان – گل گهرسیرجان  ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۸ تیر در ورزشگاه پاس تهران  و بدون حضور تماشاگر آغاز می شود.
برنده این مسابقه به عنوان نماینده فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی می شود.
دو تیم استقلال و تراکتور تبریز نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا  فصل آینده هستند.

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برچسب ها
کنفدراسیون فوتبال آسیا لیگ نخبگان آسیا بدون تماشاگر چادرملو گل گهر سیرجان تابناک ورزشی
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