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توئیت معنادار یوسف پزشکیان

فرزند و مشاور رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در یک سال گذشته به برکت وحدت و از خودگذشتگی، خداوند اجازه نداد دشمن بر ما غلبه کند؛ حالا اگر برگردیم رحمت خدا نیز برمی‌گردد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۰۷
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34280 بازدید
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۱۵
توئیت معنادار یوسف پزشکیان

به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خدا پیروزی بی‌قیدوشرط هیچ‌کسی را تضمین نکرده است. ما هم استثنا نیستیم. در یک سال گذشته به برکت وحدت و از خودگذشتگی که داشتیم، اجازه نداد دشمن بر ما غلبه کند. حالا اگر برگردیم رحمت خدا هم برمی‌گردد. سرنوشت ما دست خودمان است.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۴۵
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
94
76
پاسخ
الآن بابای جنابعالی مواد غذایی رو کرده خداد برابر و سفره هامون رو خالی اینو تفسیر میکنی به رحمت خدا و نذاریم این رحمت برگرده ؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شما کمی راجع به تاثیر تحریم وجنگ بر اقتصاد مطالعه کن بعد بیا نظر بده.تورم و جنگ امروز محصول سیاستهای غلط گذشته بخصوص دولت احمدی نژاد است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
آره ناشناس 12:43
احمدی نژاد نه تنها در این مورد بلکه بابت جنگ جهانی اول و دوم هم باید جواب پس بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
به 12:43 به خداوندی خدا قسم 45000 یارانه زمان احمدی نژاد میگرفتم گوشت منجمد برزیلی کیلویی 3000 تومن بود یعنی با یارانه ماهانه هر نفر میتونست 15 کیلو گوشت وارداتی اعلا بخره . برنج 50 کیلویی اوروگوئه میدادن 22500 تومن یعنی کیلویی 500 تا تک تومنی . یه قیاس کوچولو با قیمتهای پزشکیان عزیز دلت بکن تا بیاد دستت چه بلایی بسر ما مردم آورده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
35
92
پاسخ
طفلک خودشم نفهمید چی گفته،ولی خوب بلده همه اتفاقات گردن خدا بندازه،البته سالیان ساله ک همه اتفاقات تقصیر خدا،طبیعت،دشمن خارجی و حتی مردم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
15
66
پاسخ
الان معنای خاصش کجا بود؟؟؟ اینم میگه چرا من رئیس جمهور بعدی نباشم وقتی به همین راحتیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
28
46
پاسخ
اگه‌نمی‌دونی‌بدون ،کسی‌که‌ازخدا‌وولی‌الامر‌ش‌اطاعت‌کنه،بی‌قیدوشرط‌پیروزه،مسئولین‌درست‌به‌وظیفه‌شون‌عمل‌کنن،اتحاد‌پابرجا‌می‌مونه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
22
55
پاسخ
شما مشاور نیستید پسر آقا پزشکیان هستید لطفا نظراتتان را برای خودتان نگه دارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
11
30
پاسخ
انشاالله برق رادرگرماقطع نکنید سرماقطع نمیکنندگرماقطع می‌کنند باهمت مسولان محترم و گرامی انشاالله برق هیچ وقت قطع نشودباتشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
44
پاسخ
خدا خودش به تو گفت؟
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
21
پاسخ
عالی گفته هر جا وحدت هست پیروزی هم هست
موج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
16
پاسخ
چقدر ارتباط مردم با خدا اینقد زیاد شده...
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
35
پاسخ
از نظر قرآن و عترت ، ظاهر مردم ، باطن مسؤلین است ، مسؤلین باطن شأن را اصلاح کنند ، مردم اصلاح می شوند
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