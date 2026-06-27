توئیت معنادار یوسف پزشکیان
فرزند و مشاور رئیسجمهوری اظهار کرد: در یک سال گذشته به برکت وحدت و از خودگذشتگی، خداوند اجازه نداد دشمن بر ما غلبه کند؛ حالا اگر برگردیم رحمت خدا نیز برمیگردد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۰۷| |
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به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خدا پیروزی بیقیدوشرط هیچکسی را تضمین نکرده است. ما هم استثنا نیستیم. در یک سال گذشته به برکت وحدت و از خودگذشتگی که داشتیم، اجازه نداد دشمن بر ما غلبه کند. حالا اگر برگردیم رحمت خدا هم برمیگردد. سرنوشت ما دست خودمان است.»
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۱۵
الآن بابای جنابعالی مواد غذایی رو کرده خداد برابر و سفره هامون رو خالی اینو تفسیر میکنی به رحمت خدا و نذاریم این رحمت برگرده ؟!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
احمدی نژاد نه تنها در این مورد بلکه بابت جنگ جهانی اول و دوم هم باید جواب پس بده
ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
طفلک خودشم نفهمید چی گفته،ولی خوب بلده همه اتفاقات گردن خدا بندازه،البته سالیان ساله ک همه اتفاقات تقصیر خدا،طبیعت،دشمن خارجی و حتی مردم!
الان معنای خاصش کجا بود؟؟؟ اینم میگه چرا من رئیس جمهور بعدی نباشم وقتی به همین راحتیه
اگهنمیدونیبدون ،کسیکهازخداوولیالامرشاطاعتکنه،بیقیدوشرطپیروزه،مسئولیندرستبهوظیفهشونعملکنن،اتحادپابرجامیمونه
شما مشاور نیستید پسر آقا پزشکیان هستید لطفا نظراتتان را برای خودتان نگه دارید
انشاالله برق رادرگرماقطع نکنید سرماقطع نمیکنندگرماقطع میکنند باهمت مسولان محترم و گرامی انشاالله برق هیچ وقت قطع نشودباتشکر