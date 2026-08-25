چرا فاصله صندلیهای هواپیما تنگتر شده است؟
در دهههای گذشته، سفر هوایی برای بسیاری از مسافران تجربهای جادارتر و راحتتر بود؛ فاصله صندلیها بیشتر بود، خدمات جانبی در قیمت بلیت گنجانده میشد و انتخاب صندلی هزینه جداگانهای نداشت. اما از اوایل دهه ۲۰۰۰، افزایش هزینه سوخت، بحرانهای جهانی و تغییر الگوی سفر باعث شد شرکتهای هواپیمایی مدل اقتصادی خود را تغییر دهند و بخشهایی مانند بار، انتخاب صندلی و فضای پای بیشتر را به خدمات پولی تبدیل کنند. این گزارش توضیح میدهد چگونه «راحتی» در پرواز به کالایی جداگانه تبدیل شده است؛ از کاهش فاصله صندلیها و طراحی صندلیهای نازکتر تا اضافه شدن ردیفهای بیشتر در کابین و شکلگیری ردههایی مانند اکونومی پلاس و پرمیوم اکونومی. در کنار این مسئله، بحث ایمنی نیز مطرح است؛ زیرا با وجود تلاش کنگره آمریکا برای تعیین حداقل ابعاد صندلیها، مقررات الزامآوری در این زمینه وضع نشده و تصمیم نهایی همچنان در اختیار شرکتهای هواپیمایی است. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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