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اخراج دانشجوی امیرکبیر به دلیل اهانت به پرچم ایران

در پی بررسی پرونده دانشجویان متخلف در تجمعات غیرقانونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کمیته انضباطی این دانشگاه در حکمی بدوی، حکم اخراج یکی از دانشجویان را به دلیل اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۰۵
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3670 بازدید
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۴

اخراج دانشجوی امیرکبیر به دلیل اهانت به پرچم ایران



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی بررسی پرونده دانشجویان متخلف در تجمعات غیرقانونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کمیته انضباطی این دانشگاه در حکمی بدوی، حکم اخراج یکی از دانشجویان را به دلیل اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه صادر کرد.

انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر پیش‌تر در پیامی اعلام کرده بود که دست‌کم شش نفر در ماجرای آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه نقش داشته‌اند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، بررسی پرونده سایر افراد در جلسات آتی کمیته انضباطی ادامه خواهد یافت.

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برچسب ها
پرچم ایران اهانت دانشگاه امیرکبیر دانشجو آتش زدن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
68
77
پاسخ
كار بسيار خوبي كردن كه اخراج كردن
ملاحظه تا چه حد؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
63
65
پاسخ
اقدام بسیار عالی و پسندیده. حتی باید پرونده قضایی از طرف مدعی العموم تشکیل گردد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
48
27
پاسخ
دیپلم ش هم باطل و تابعیت ایرانی هم از او سلب کنید.
نعمت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
43
37
پاسخ
باید حرمت و عزت پرچم ملی نهادینه بشه ، با چند تادیب ، دیگه این حضرات دانشجوی بی ادب چنین بی حرمتی نمیکنند.
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