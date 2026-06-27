اخراج دانشجوی امیرکبیر به دلیل اهانت به پرچم ایران
در پی بررسی پرونده دانشجویان متخلف در تجمعات غیرقانونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کمیته انضباطی این دانشگاه در حکمی بدوی، حکم اخراج یکی از دانشجویان را به دلیل اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه صادر کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی بررسی پرونده دانشجویان متخلف در تجمعات غیرقانونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کمیته انضباطی این دانشگاه در حکمی بدوی، حکم اخراج یکی از دانشجویان را به دلیل اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه صادر کرد.
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر پیشتر در پیامی اعلام کرده بود که دستکم شش نفر در ماجرای آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه نقش داشتهاند. بر اساس اطلاعات بهدستآمده، بررسی پرونده سایر افراد در جلسات آتی کمیته انضباطی ادامه خواهد یافت.
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اقدام بسیار عالی و پسندیده. حتی باید پرونده قضایی از طرف مدعی العموم تشکیل گردد.