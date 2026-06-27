جان بولتون، مشاور پیشین ترامپ، در پرونده نگهداری اسناد محرمانه به جرم خود اعتراف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، «جان بولتون»، مشاور پیشین امنیت ملی «دونالد ترامپ» در دوره نخست ریاست‌جمهوری او به اتهام نگهداری اسناد مرتبط با امنیت ملی اعتراف کرد.

بولتون 77 ساله اکنون از سرسخت‌ترین منتقدان ترامپ به شمار می‌رود. هیئت منصفه ایالت مریلند، در نزدیکی واشنگتن، در ماه اکتبر علیه او کیفرخواستی صادر کرده بود. این پرونده به افشای اسناد مربوط به امنیت ملی و نگهداری آن‌ها مربوط می‌شود.



بولتون در ابتدا هر 18 اتهام مطرح‌شده علیه خود را رد کرده بود اما روز جمعه تنها به یک اتهام اعتراف کرد. این اتهام، پنهان کردن اسناد مرتبط با امنیت ملی است و مجازات آن می‌تواند تا پنج سال زندان باشد.

«کِلی هایز»، دادستان فدرال ایالت مریلند، پس از جلسه دادگاه اعلام کرد که بولتون این اتهام را پذیرفته است. دادستان همچنین گفت بولتون باید مبلغ 2.25 میلیون دلار جریمه پرداخت کند و از حقوق بازنشستگی خود نیز صرف‌نظر کند. او افزود که دادگاه، روز 28 اکتبر را برای صدور حکم نهایی تعیین کرده است.

بولتون متهم است که از جایگاه خود به عنوان مشاور امنیت ملی سوءاستفاده کرده است. بر اساس اتهام‌ها، او بیش از هزار صفحه از اسناد مربوط به فعالیت‌های روزانه خود در این سمت را با دو نفر از دستیارانش به اشتراک گذاشته است. این دو نفر مجوزهای امنیتی لازم برای دسترسی به این اسناد را نداشتند.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که هویت این دو نفر در کیفرخواست اعلام نشده است. اما آن‌ها همسر و دختر بولتون هستند.

در کیفرخواست آمده است که بولتون این اطلاعات محرمانه را از طریق آدرس‌های ایمیل شخصی و غیرایمن خود برای آن‌ها ارسال کرده است.

یکی از عوامل تشدیدکننده این پرونده، رخدادی است که در ژوئیه 2021 اتفاق افتاد. در آن زمان، یکی از نمایندگان بولتون به اف‌بی‌آی اطلاع داد که یکی از حساب‌های ایمیل مورد استفاده او، پس از ترک سمت دولتی، هک شده است. به گفته این نماینده، این حمله سایبری توسط هکری مرتبط با ایران انجام شده بود.

بولتون در دوران فعالیت خود همواره از اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه در قبال ایران حمایت می‌کرد.

در کیفرخواست آمده است بولتون «در هیچ مرحله‌ای» به مقام‌های مسئول اطلاع نداد که از طریق آن حساب ایمیل، «اطلاعات مربوط به دفاع ملی، از جمله اطلاعات محرمانه» را به اشتراک گذاشته است. همچنین او به اف‌بی‌آی اطلاع نداد که هکرها اکنون به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند.

ترامپ شامگاه جمعه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» درباره اعتراف بولتون به جرم نوشت: «مشاور پیشین امنیت ملی من بسیار احمق، بی‌ثبات و فاقد صلاحیت است.» او در ادامه افزود: «امیدوارم با او با شدت برخورد شود!»

بولتون، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، در ژوئن 2020 کتابی انتقادی درباره 17 ماه حضور خود به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید منتشر کرد. او در این کتاب، ترامپ را «فاقد صلاحیت» برای رهبری ایالات متحده توصیف کرده بود.

بر اساس کیفرخواست، این اسناد شامل اطلاعات بسیار حساس درباره امنیت ملی آمریکا، برنامه‌های اطلاعاتی و موضوعات محرمانه دولت بوده است. بولتون در ابتدا تمامی اتهامات را رد کرد و خود را بی‌گناه دانست.

اما در ژوئن 2026 روند پرونده تغییر کرد. بولتون با دادستان‌ها به توافق رسید و در دادگاه فدرال به یک فقره «نگهداری غیرقانونی اطلاعات امنیت ملی» اقرار به گناه کرد. در مقابل، 17 اتهام دیگر علیه او کنار گذاشته شد.

بر اساس این توافق، او پذیرفت 2.25 میلیون دلار جریمه بپردازد، از دریافت مستمری دولتی / حقوق بازنشستگی خود صرف‌نظر کند، 100 ساعت خدمات عمومی انجام دهد و در برنامه‌های بازبینی امنیتی با وزارت دادگستری و نهادهای اطلاعاتی همکاری کند.

با وجود این توافق، قاضی پرونده اعلام کرد که بولتون همچنان ممکن است به حداکثر 5 سال زندان محکوم شود و زمان صدور حکم نهایی برای اکتبر 2026 تعیین شده است. دادستان‌ها اعلام کردند تحقیقات نشان داده است که بولتون بیش از 1000 صفحه یادداشت و اسناد طبقه‌بندی‌شده را در اختیار داشته است. به گفته آنها، اگرچه این اسناد در کتاب خاطرات او منتشر نشده بودند، اما نگهداری و انتقال آنها بدون مجوز، نقض قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود.

وکلای بولتون نیز ضمن پذیرش مسئولیت موکل خود اعلام کردند که او با دستگاه قضایی همکاری کامل داشته و هدف از توافق با دادستان‌ها، پایان دادن به پرونده بدون برگزاری یک محاکمه طولانی بوده است.

پرونده جان بولتون به دلیل جایگاه سیاسی او و شباهت آن با دیگر پرونده‌های مربوط به نگهداری اسناد محرمانه توسط مقام‌های ارشد آمریکایی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا داشته است. برخی تحلیلگران این پرونده را نشانه اجرای سخت‌گیرانه قوانین حفاظت از اطلاعات محرمانه می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند اهمیت سیاسی و رسانه‌ای بولتون نیز در جلب توجه افکار عمومی به این پرونده نقش مهمی داشته است.

سومین مقام سابق در دادگاه

در اکتبر 2025، بولتون سومین فردی شد که پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، هدف پیگرد قضایی قرار گرفت. پیش از او، «جیمز کومی»، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، و «لتیشیا جیمز»، دادستان کل ایالت نیویورک، با اتهام‌های رسمی روبه‌رو شده بودند.

پرونده‌های قضایی علیه جیمز کومی و لتیشیا جیمز در ماه نوامبر مختومه شد. دلیل این تصمیم، غیرقانونی بودن انتصاب دادستانی بود که این پرونده‌ها را آغاز کرده بود. با این حال، رئیس پیشین اف‌بی‌آی در ماه آوریل بار دیگر متهم شد. این بار اتهام او «تهدید جان و سلامت جسمی رئیس‌جمهور آمریکا» بود.

این اتهام پس از انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. در آن تصویر، صدف‌های دریایی روی ساحلی در ایالت کارولینای شمالی به شکل اعداد «86» و «47» چیده شده بودند. ترامپ این تصویر را نشانه‌ای از یک تهدید رمزگذاری‌شده علیه خود دانست.

ترامپ که دو تن از وکلای شخصی پیشین خود، یعنی «پم باندی» و «تاد بلانش» را به ترتیب برای تصدی مسئولیت در وزارت دادگستری منصوب کرده است، بارها به صورت علنی خواستار طرح اتهام‌های رسمی علیه رقیبان سیاسی خود شده است.

جان بولتون

جان بولتون یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سیاست خارجی آمریکا و از سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه است که به دلیل دیدگاه‌های تندروانه در حوزه امنیت ملی و روابط بین‌الملل شهرت دارد.

او در 20 نوامبر 1948 در شهر بالتیمور، ایالت مریلند متولد شد و پس از تحصیل در رشته حقوق، فعالیت سیاسی خود را در دولت‌های جمهوری‌خواه آغاز کرد. بولتون در دولت‌های رونالد ریگان، جرج اچ. دبلیو. بوش و جرج دبلیو. بوش مسئولیت‌های مختلفی در وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و کاخ سفید بر عهده داشت. او همچنین بین 2005 تا 2006 به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد فعالیت کرد.

بولتون در 2018 از سوی دونالد ترامپ به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب شد. او در این دوره از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران (برجام)، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران، سیاست سخت‌گیرانه در قبال کره شمالی و ونزوئلا و تقویت توان نظامی آمریکا حمایت می‌کرد.

اختلاف نظرهای جدی میان او و ترامپ درباره نحوه مدیریت سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال ایران، افغانستان و کره شمالی، سرانجام باعث شد در سپتامبر 2019 از سمت خود کنار برود. بولتون پس از خروج از دولت به یکی از منتقدان سرسخت ترامپ تبدیل شد و در کتاب خاطرات خود با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» جزئیاتی از تصمیم‌گیری‌های دولت ترامپ را منتشر کرد.

جزئیات پرونده

در 2025 هیئت منصفه فدرال در دادگاه ایالت مریلند علیه بولتون کیفرخواستی 18 فقره‌ای صادر کرد. دادستان‌های فدرال او را متهم کردند که صدها صفحه یادداشت محرمانه مربوط به دوران حضورش در شورای امنیت ملی را به طور غیرقانونی نگهداری کرده و بخشی از این اسناد را از طریق ایمیل شخصی و پیام‌رسان‌ها در اختیار افرادی فاقد مجوز امنیتی، از جمله اعضای خانواده خود، قرار داده است.