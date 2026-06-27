سوت؛
قهر خیابانی وسط برنامه زنده
جواد خیابانی پس از مشاجره با پژمان راهبر در یک برنامه فوتبالی، قهر کرد و از کادر خارج شد.اظهارات خیابانی را میبینید و میشنوید
گزارش خطا
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برچسبها:جام جهانی خیابانی جواد خیابانی
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۱
چه بهتر!کاش از همه برنامه های ورزشی قهر و خداحافظی کنه و بره خونش
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جاهل| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
راهبر کیه که واسه همه تعیین تکلیف میکنه؟؟ اصلا چه سابقه ورزشی داره؟؟
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ناشناس| |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
این گوینده های فوتبال، همه شون بدون استثنا، از تریبون سواستفاده می کنن. مردم بحاطر فوتبال و تیم ملی تلویزیون رو روشن می کنند آقایون. اگر شما نباشید هیچی نمیشه، مردم باز هم فوتبال رو دنبال خواهند کرد.
الان خیابانی شلوغ کرد/باید به مجری اینقدر میدون داد ه روی آنتن زنده این طور بی ادبانه به کارشناس بتازد
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علی آذری| |
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بی احترامی به هرکس در اجرای برنامه های زنده توهین به مخاطبان هم هست افراد زیادی از خانواده ها از جمله بچه این رفتارها را می بینند این رفتار ها شایسته نیست.
آقای خیابانی چرا اینقدر پرمدعا هستند.اجازه حرف زدن به طرف مقابل هم ندادند. ادب و متا نت در اجرای برنامه های تلوزیونی خیلی مهم است.
وقتی میگن «طرف، خدا رو بنده نیست...» مثال عینی اش آقای خیابانی یه... متاسفانه این افراد رو توی تلویزیون اینقدر گنده میکنند که دیگه هیچ حدی برای رفتارشان قایل نمیشن خودبزرگ بینی کاذب....
راهبر مالک سایت ورزش سه است و یه جورایی برنامه برجام خیابانی و عزیزی داره رو سایت و مجموعه ورزش سه اجرا میشه. رفتار و ادبیات خیابانی حتی اگر به مزاح هم بوده اصلا زیبنده و قشنگ نبود و نیست. تو عالم رفاقت و پشت صحنه میتونند شوخی کنند ولی در اجرای زنده اصلا جای این رفتارها نیست.
خیابانی شرایط روحی خوبی نداره.
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ناشناس| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
سردار جنگل| |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
برای افراد معروف اتفاق می افته.