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تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 10258
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۱۷۰۰
کد خبر:۱۳۸۱۷۰۰
16168 بازدید
نظرات: ۴۱
سوت؛

قهر خیابانی وسط برنامه زنده

جواد خیابانی پس از مشاجره با پژمان راهبر در یک برنامه فوتبالی، قهر کرد و از کادر خارج شد.اظهارات خیابانی را می‌بینید و می‌شنوید
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برچسب‌ها:
جام جهانی خیابانی جواد خیابانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۱
سیدحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
32
132
پاسخ
چه بهتر!کاش از همه برنامه های ورزشی قهر و خداحافظی کنه و بره خونش
پاسخ ها
جاهل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
جمشید 9 ساله از تهران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
85
پاسخ
جنگ ززگری
.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
42
49
پاسخ
راهبر کیه که واسه همه تعیین تکلیف میکنه؟؟ اصلا چه سابقه ورزشی داره؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
آقای راهبر کارفرما و صاحبکار آقای خیابانیست. این همه به این آقا احترام گذاشت.
این گوینده های فوتبال، همه شون بدون استثنا، از تریبون سواستفاده می کنن. مردم بحاطر فوتبال و تیم ملی تلویزیون رو روشن می کنند آقایون. اگر شما نباشید هیچی نمیشه، مردم باز هم فوتبال رو دنبال خواهند کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
82
پاسخ
الان خیابانی شلوغ کرد/باید به مجری اینقدر میدون داد ه روی آنتن زنده این طور بی ادبانه به کارشناس بتازد
پاسخ ها
علی آذری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
سلام
بی احترامی به هرکس در اجرای برنامه های زنده توهین به مخاطبان هم هست افراد زیادی از خانواده ها از جمله بچه این رفتارها را می بینند این رفتار ها شایسته نیست.
آقای خیابانی چرا اینقدر پرمدعا هستند.اجازه حرف زدن به طرف مقابل هم ندادند. ادب و متا نت در اجرای برنامه های تلوزیونی خیلی مهم است.
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
78
پاسخ
مگه بازنشسته نشد این ای خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
65
پاسخ
وقتی میگن «طرف، خدا رو بنده نیست...» مثال عینی اش آقای خیابانی یه... متاسفانه این افراد رو توی تلویزیون اینقدر گنده می‌کنند که دیگه هیچ حدی برای رفتارشان قایل نمیشن خودبزرگ بینی کاذب....
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
58
پاسخ
راهبر مالک سایت ورزش سه است و یه جورایی برنامه برجام خیابانی و عزیزی داره رو سایت و مجموعه ورزش سه اجرا میشه. رفتار و ادبیات خیابانی حتی اگر به مزاح هم بوده اصلا زیبنده و قشنگ نبود و نیست. تو عالم رفاقت و پشت صحنه میتونند شوخی کنند ولی در اجرای زنده اصلا جای این رفتارها نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
89
پاسخ
خیابانی شرایط روحی خوبی نداره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چیه مشکل خیابانی؟
سردار جنگل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مشکلش اینه که شرایط روحی + روانی خوبی نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
سندروم بازنشستگی داره. افسردگی، از کوره در رفتن.
برای افراد معروف اتفاق می افته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
41
پاسخ
چرا تموم نمیشین
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
60
پاسخ
این دعوای ساختگی برای جلب بیننده برای برنامه است...
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