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واکنش شجاع به گل آفسایدش در دیدار با مصر

شجاع خلیل زاده با انتشار پستی به گل مردود خود در بازی ایران و مصر واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۹
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4476 بازدید
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۴

واکنش شجاع به گل آفساید در دیدار مصر

به گزارش تابناک؛ شجاع خلیل زاده پس از بازی ایران و مصر و در واکنش به گل آفسایدی که در این مسابقه به ثمر رساند، در پست اینستاگرام خود نوشت: «شاید خیر باشد و تو ندانی؛ به حکمتش دل بسپار…»

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شجاع خلیل زاده گل آفساید ایران و مصر جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
30
پاسخ
واقعا همینطوره
من هم اعتقاد دارم به این جمله
صبر کنیم و همه دعا کنیم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
26
پاسخ
قطعا همینطور هم هست. خیریتی در کار است.
مهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
16
4
پاسخ
جناب خلیلزاد یادت باشد با سرمایه این مردم به اینجا رسیده ای حرف جنابعالی متین اما این فقط برای شخص خودت شاید صادق باشد.
تابان
|
Sweden
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
4
پاسخ
همین امشب تیم غنا برابر تیم کروات برنده میشه و ایران به مرحله بعدی میره... تیم کروات تیم قوی نیست امشب مشگل حل میشه
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