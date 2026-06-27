واکنش شجاع به گل آفسایدش در دیدار با مصر

به گزارش تابناک؛ شجاع خلیل زاده پس از بازی ایران و مصر و در واکنش به گل آفسایدی که در این مسابقه به ثمر رساند، در پست اینستاگرام خود نوشت: «شاید خیر باشد و تو ندانی؛ به حکمتش دل بسپار…»