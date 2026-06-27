واکنش شجاع به گل آفسایدش در دیدار با مصر
شجاع خلیل زاده با انتشار پستی به گل مردود خود در بازی ایران و مصر واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۹| |
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به گزارش تابناک؛ شجاع خلیل زاده پس از بازی ایران و مصر و در واکنش به گل آفسایدی که در این مسابقه به ثمر رساند، در پست اینستاگرام خود نوشت: «شاید خیر باشد و تو ندانی؛ به حکمتش دل بسپار…»
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واقعا همینطوره
من هم اعتقاد دارم به این جمله
صبر کنیم و همه دعا کنیم ...
من هم اعتقاد دارم به این جمله
صبر کنیم و همه دعا کنیم ...
جناب خلیلزاد یادت باشد با سرمایه این مردم به اینجا رسیده ای حرف جنابعالی متین اما این فقط برای شخص خودت شاید صادق باشد.