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تورم خرداد سر به فلک کشید!

در خرداد1405 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 62.0 درصد رسیدکه نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 4.3رشدکرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۶
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2435 بازدید
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۸

تورم خرداد سر به فلک کشید!

در خرداد ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 656.4 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 5.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 88.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 62.0 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در خرداد ماه 1405 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 88.6 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 88.6 درصد بیشتر از خرداد ماه 1404 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 1405 در مقایسه با ماه قبل، 4.7 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در خرداد ماه 1405 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 5.9 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 6.8 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 5.3 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خرداد 62 درصد شد


نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در خرداد ماه 1405 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 62.0 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 4.3 واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در خرداد ماه 1405

نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه 1405 برابر 62.0 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 60.1 درصد برای دهک­­ دهم، تا 68.5 درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 8.4 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (7.3 واحد درصد) 1.1 واحد درصد افزایش داشته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
25
پاسخ
جوری تهدید به استعفا میکنه انگار جز گند زدن کاری کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
32
پاسخ
وقتی بیسکویت نود هزار تومان بشه سیصد هزار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
8
پاسخ
هورا خدا را شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
20
پاسخ
شما فقط گرانی نان را ک ظاهرا یارانه ای تولید می‌شود را تجزیه و تحلیل کنی،عدد تا صد درصد می‌رسد بعد چ جور تورم کلی شده ۶۰درصدی.؟!؟ حداقل حقیقت رو بگید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
19
پاسخ
دریغ از یک عکس العمل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
8
پاسخ
۶ درصد رشد داشته خوبه دیگه به سلامتی اگه پیشرفت نیست پس چیع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
11
پاسخ
تورم بیش از 88 درصد و افزایش حقوق 20 درصد این یعنی عدالت؟؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
7
پاسخ
اما حقوق من همون حقوق پارساله هنوز، باورت میشه؟
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