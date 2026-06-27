عکس: فریاد «یا زینب» در شهر شور و شعور حسینی

همزمان با یازدهم محرم، شهر زنجان که به دیار «شور و شعور حسینی» مشهور است، شاهد برگزاری مراسم باشکوه عزاداری «یوم‌الزینب» بود؛ دسته‌روی زینبیه اعظم زنجان در این روز، با حضور پرشور مردم و در سوگ پیام‌آور دشت کربلا برگزار شد.