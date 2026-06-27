کارشناسی صحنه آفساید شجاع خلیل زاده
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ جنجالیترین لحظات فوتبال ایران در آخرین دقایق بازی تیم ملی با مصر رقم خورد، جایی که ارسال رامین رضاییان از روی ضربه ایستگاهی با یک ضربه سر سعید عزتاللهی همراه شد و در ادامه شجاع خلیلزاده توپ را قطع کرد و از مقابل دروازه حریف گل را به ثمر رساند. گلی که با خوشحالی شدید اعضای تیم ملی ایران و شجاع همراه شد و تیم ملی را در موقعیت صعود قطعی قرار داد.
با این حال لحظاتی بعد از این گل، سیمون مارسینیاک اعلام کرد که ویای آر در حال بررسی این صحنه است. در ادامه ویای آر گل ایران را در حالی مردود کرد که هیچکس در بین بازیکنان تیم ملی تردیدی در صحت این گل نداشت. اما مشخص شد در حالی که دروازهبان خروج کرده بود، آفساید اعلام شد.
شرح این آفساید البته چندان ساده نیست. یاسر ابراهیم مدافع تیم مصر در حالی که دروازه بان این تیم خروج کرده بود، به عنوان گلر محاسبه شد و شجاع هم از آخرین بازیکن تیم مصر تنها چند سانتی متر جلوتر بود تا سیستم نیمه اتوماتیک ویای آر این صحنه را آفساید اعلام کرد و گل را مردود دانست.
در همین خصوص کارشناسان داوری نظرات خود را ابراز کردند که در ادامه میخوانید:
علی میرزابیگی: در اینجا وقتی دروازهبان جلو آمد، مدافع به عنوان دروازهبان حساب شد. موقع ضربه زدن دروازهبان با دفاع ماقبل آخر در یک خط است و پای شجاع خلیلزاده در موقعیت آفساید قرار دارد و گل مردود شد.
حسین عسگری: آفساید زمانی اتفاق میفتد که بازیکن همدسته پاس میدهد و بازیکن همدسته دیگر در موقعیتی به توپ ضربه میزند که از آخرین مدافع (و نه دروازهبان) به خط دروازه نزدیکتر باشد. در این صحنه یک مدافع عقب بود و به همین خاطر او به عنوان دروازهبان محاسبه شد و شجاع خلیلزاده از آخرین مصر به خط دروازه نزدیکتر بود.
سعید مظفریزاده: در این صحنه باتوجه به اینکه یک مدافع پشت دروازهبان حضور داشت، در قانون آفساید او به عنوان دروازهبان محاسبه شده و در لحظه دادن پاس، شجاع خلیلزاده چند سانتیمتر از آخرین مدافع تیم مصر جلوتر بود و در این صحنه ویای آر با سیستم نیمه اتوماتیک، تصمیم درستی گرفت.
دانیال مرادی: با توجه به اینکه لحظه تاچ آخر توسط مهاجم ایران بخشی از کفش مهاجم ما جلوتر از توپ و دومین مدافع آخر خط دروازه بود، در وضعیت آفساید قرار گرفته بود. در وضعیت آفساید، دومین مدافع آخر را در نظر میگیریم که در آن مقایسه، بخشی از کفش بازیکن در وضعیت آفساید بود. این یک آفساید میلیمتری بود و شاید اگر هوش مصنوعی بود، آفساید اعلام نمیشد.
چرا بازیکن جلوی رو به حساب نیاوردن؟
می شه صحنه جنجالی؟
ول کنید ترا خدا
طارمی چرا گل نکرد؟
حتما تیر دروازه هم خطاب بوده و باید به خاطر خوردن توپ به تیر دروازه سوت می زده و اعلام خطای پنالتی می کرده؟