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کارشناسی صحنه آفساید شجاع خلیل زاده

در دیدار دوستانه ایران و مصر، گل قهرمانی شجاع خلیل‌زاده با تصمیم جنجالی و بحث‌برانگیز کمیته فنی VAR، به‌عنوان «آفساید» اعلام شد و تیم ملی ایران را از یک پیروزی قطعی محروم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۳
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34540 بازدید
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کارشناسی صحنه آفساید شجاع خلیل زاده

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ جنجالی‌ترین لحظات فوتبال ایران در آخرین دقایق بازی تیم ملی با مصر رقم خورد، جایی که ارسال رامین رضاییان از روی ضربه ایستگاهی با یک ضربه سر سعید عزت‌اللهی همراه شد و در ادامه شجاع خلیل‌زاده توپ را قطع کرد و از مقابل دروازه حریف گل را به ثمر رساند. گلی که با خوشحالی شدید اعضای تیم ملی ایران و شجاع همراه شد و تیم ملی را در موقعیت صعود قطعی قرار داد.

با این حال لحظاتی بعد از این گل، سیمون مارسینیاک اعلام کرد که وی‌ای آر در حال بررسی این صحنه است. در ادامه وی‌ای آر گل ایران را در حالی مردود کرد که هیچکس در بین بازیکنان تیم ملی تردیدی در صحت این گل نداشت. اما مشخص شد در حالی که دروازه‌بان خروج کرده بود، آفساید اعلام شد.

شرح این آفساید البته چندان ساده نیست. یاسر ابراهیم مدافع تیم مصر در حالی که دروازه بان این تیم خروج کرده بود، به عنوان گلر محاسبه شد و شجاع هم از آخرین بازیکن تیم مصر تنها چند سانتی متر جلوتر بود تا سیستم نیمه اتوماتیک وی‌ای آر این صحنه را آفساید اعلام کرد و گل را مردود دانست.

در همین خصوص کارشناسان داوری نظرات خود را ابراز کردند که در ادامه می‌خوانید:

علی میرزابیگی: در اینجا وقتی دروازه‌بان جلو آمد، مدافع به عنوان دروازه‌بان حساب شد. موقع ضربه زدن دروازه‌بان با دفاع ماقبل آخر در یک خط است و پای شجاع خلیل‌زاده در موقعیت آفساید قرار دارد و گل مردود شد.

حسین عسگری: آفساید زمانی اتفاق میفتد که بازیکن همدسته پاس می‌دهد و بازیکن همدسته دیگر در موقعیتی به توپ ضربه می‌زند که از آخرین مدافع (و نه دروازه‌بان) به خط دروازه نزدیکتر باشد. در این صحنه یک مدافع عقب بود و به همین خاطر او به عنوان دروازه‌بان محاسبه شد و شجاع خلیل‌زاده از آخرین مصر به خط دروازه نزدیکتر بود.

سعید مظفری‌زاده: در این صحنه باتوجه به اینکه یک مدافع پشت دروازه‌بان حضور داشت، در قانون آفساید او به عنوان دروازه‌بان محاسبه شده و در لحظه دادن پاس، شجاع خلیل‌زاده چند سانتی‌متر از آخرین مدافع تیم مصر جلوتر بود و در این صحنه وی‌ای آر با سیستم نیمه اتوماتیک، تصمیم درستی گرفت.

دانیال مرادی: با توجه به اینکه لحظه تاچ آخر توسط مهاجم ایران بخشی از کفش مهاجم ما جلوتر از توپ و دومین مدافع آخر خط دروازه بود، در وضعیت آفساید قرار گرفته بود. در وضعیت آفساید، دومین مدافع آخر را در نظر می‌گیریم که در آن مقایسه، بخشی از کفش بازیکن در وضعیت آفساید بود. این یک آفساید میلی‌متری بود و شاید اگر هوش مصنوعی بود، آفساید اعلام نمی‌شد.

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آفساید مدافع شجاع خلیل زاده دروازه بان ایران و مصر کارشناس داوری جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
3
پاسخ
سلام
چرا بازیکن جلوی رو به حساب نیاوردن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بازی رو باید جذاب تر کنیم نه این درگیر مسایل بی اهمیت کنیم فاصله چند سانتی متری ........ اولویت باید دید داور باشد و تمام ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
توضیح داد دیگه. چون دروازه بان جلوتر اومده، اون بازیکن جای دروازه بان محسوب شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
24
پاسخ
با قوانین جدید از زیبایی فوتبال به شدت کاسته شده، داره شبیه بازی ربات ها میشه...
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
در صورتی دروازبان محسوب میشه که بتونه توپ را با دست بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
26
18
پاسخ
وقتی تو ایران می خواهید نتیجه رو برای یک تیم در بیارید VAR رو هر طوری دلتون بخواد دستکاری می کنید و .... فکر کردید تو جام جهانی هم همینه؟
می شه صحنه جنجالی؟
ول کنید ترا خدا
طارمی چرا گل نکرد؟
حتما تیر دروازه هم خطاب بوده و باید به خاطر خوردن توپ به تیر دروازه سوت می زده و اعلام خطای پنالتی می کرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
28
پاسخ
واقعا قانون مزخرفی است! وقتی یک میخ کفش طرف جلوتره گل مردوده؟؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
11
پاسخ
خب این قانون مال وقتی که دروازبان خروج کرده از یک بازی کن جلو تره ولی اینجا از دوتا بازیکن جلو تر چرا داور اون بازی کنی که از شجاع عقب تره رو دروازبان محسوب کرده اون یکی دروازبان محسوب میکرد
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
16
پاسخ
اینا رو میبینید که اینجوری دقیق تظر میدن موقع گل زدن تیم قرمز پوش سوگلی یه متر تو افساید رو نمیبینن و میگن چال جامونده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
4
پاسخ
شانس بگوییم پنالتی نشد ترک زمین کنیم دیگه قماربردباخت هست شوت زن نداریم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
8
پاسخ
اگر ملاک دونفر باشد دست دفاع حریف به دروازه نزدیکتر هست و گل صحیح هست چرا فقط پا را نگاه میکنند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
12
پاسخ
در صورتی دروازه بان محسوب میشه که بتونه توپ را با دست بگیره.
واقعا قانون مسخره ای هست
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