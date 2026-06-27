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نبویان: نباید مذاکره‌ای نسبت به سایر بندها آغاز شود

منتظر تحقق شروط و واکنش شفاف و پشیمان کننده‌ی مسئولان مذاکرات نسبت به نقض تفاهم هستیم.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۰
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1346 بازدید
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۹

نبویان: نباید مذاکره‌ای نسبت به سایر بندها آغاز شود

محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس در فضای مجازی نوشت: منتظر تحقق شروط و واکنش شفاف و پشیمان کننده‌ی مسئولان مذاکرات نسبت به نقض تفاهم هستیم.

 

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محمود نبویان نماینده مجلس حمله به ایران مذاکره آتش بس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
47
پاسخ
چرا ایشون با این همه علم و کمال رییس جمهور نشدن!!!؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
حالا فعلا یه با کمالاتی رئیس جمهورمون شده و از روزی که اومده میگه: نداریم نمیتونیم نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
33
پاسخ
چرا بجرم افشای اسناد محرمانه نمیگیرندش؟؟
جرم ایشون از زیبا کلام سنگینتره؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
هر وقت ظریف رو به جرم انتشار سند غیر واقعی برجام که با متن اصلی تفاوت داشت گرفتند نبویان رو هم بگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
32
پاسخ
کاش ما هم مثل ایشون اینقدر بیکار بودیم وافاضات می داشتیم !!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
30
پاسخ
یکی از ایراد هایی که می توان به ایشان گرفت ، اینکه بسیار جزئی نگر هستند ، معمولا نمی توانند درستی یا نادرستی امری را به صورت کلی تشخیص دهند ، یه جوری مشغول کشیدن مو از ماست می شوند که کلا سطل ماست را چپه می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
28
پاسخ
ایشون خودشون را حتما بالاتر از رئیس جمهور می دانند. چون دستوراتی که صادر می کنند فراتر از اختیارات رییس جمهور است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
16
پاسخ
چشم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
10
پاسخ
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