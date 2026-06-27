منتظر تحقق شروط و واکنش شفاف و پشیمان کننده‌ی مسئولان مذاکرات نسبت به نقض تفاهم هستیم.

محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس در فضای مجازی نوشت: منتظر تحقق شروط و واکنش شفاف و پشیمان کننده‌ی مسئولان مذاکرات نسبت به نقض تفاهم هستیم.