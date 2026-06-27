نبویان: نباید مذاکرهای نسبت به سایر بندها آغاز شود
منتظر تحقق شروط و واکنش شفاف و پشیمان کنندهی مسئولان مذاکرات نسبت به نقض تفاهم هستیم.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۰| |
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محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس در فضای مجازی نوشت: منتظر تحقق شروط و واکنش شفاف و پشیمان کنندهی مسئولان مذاکرات نسبت به نقض تفاهم هستیم.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹
چرا ایشون با این همه علم و کمال رییس جمهور نشدن!!!؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چرا بجرم افشای اسناد محرمانه نمیگیرندش؟؟
جرم ایشون از زیبا کلام سنگینتره؟؟؟
جرم ایشون از زیبا کلام سنگینتره؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کاش ما هم مثل ایشون اینقدر بیکار بودیم وافاضات می داشتیم !!!!!!!!!!!!!
یکی از ایراد هایی که می توان به ایشان گرفت ، اینکه بسیار جزئی نگر هستند ، معمولا نمی توانند درستی یا نادرستی امری را به صورت کلی تشخیص دهند ، یه جوری مشغول کشیدن مو از ماست می شوند که کلا سطل ماست را چپه می کنند
ایشون خودشون را حتما بالاتر از رئیس جمهور می دانند. چون دستوراتی که صادر می کنند فراتر از اختیارات رییس جمهور است!