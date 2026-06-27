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جزییات خدمات حمل‌ونقل عمومی برای مراسم تشییع

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران اعلام کرد: سه راهبرد اصلی برای مدیریت ترافیک این مراسم در نظر گرفته شده است؛ استفاده حداکثری از حمل‌ونقل عمومی، اجرای طرح "پارک‌سوار" در ورودی‌های تهران و توزیع جمعیت در سه محور شرق، مرکز و غرب شهر برای جلوگیری از تمرکز جمعیت.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۹
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جزییات خدمات حمل‌ونقل عمومی برای مراسم تشییع

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران اعلام کرد: سه راهبرد اصلی برای مدیریت ترافیک این مراسم در نظر گرفته شده است؛ استفاده حداکثری از حمل‌ونقل عمومی، اجرای طرح "پارک‌سوار" در ورودی‌های تهران و توزیع جمعیت در سه محور شرق، مرکز و غرب شهر برای جلوگیری از تمرکز جمعیت.

با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان با خودروی شخصی وارد تهران خواهند شد، خودرو‌ها در پارکینگ‌های تعیین‌شده در مبادی ورودی شهر مستقر و زائران از طریق اتوبوس‌های شاتل به ایستگاه‌های مترو و محل برگزاری مراسم منتقل می‌شوند.

تمامی خدمات حمل‌ونقل عمومی در روز برگزاری مراسم رایگان خواهد بود و مترو به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند.

همچنین اتوبوس‌های تندرو، اتوبوس‌های شاتل و ناوگان تاکسیرانی با حداکثر ظرفیت، به‌ویژه برای جابه‌جایی سالمندان و افراد کم‌توان، در خدمت شهروندان خواهند بود.

وی از پیش‌بینی ۱۴ پارکینگ در مبادی ورودی تهران، تشکیل ۱۶ قرارگاه تخصصی برای پشتیبانی از مراسم، ایجاد کریدور سبز امدادی، استقرار تجهیزات مدیریت بحران و آماده‌سازی مسیر‌های اضطراری خبر داد.

 

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