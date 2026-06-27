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کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۸
بازدید: ۳۶۳۱
نظرات: ۲

عکس: درآمدزایی مادران در اوگاندا با تبدیل ضایعات کشاورزی به سوخت زیستی

بیش از ۲۰ مادر جوان در منطقه «کاوِمپه» کامپالا، پایتخت اوگاندا، تحت حمایت سازمان مردم‌نهاد «Set Her Free» هر صبح پسماندهای کشاورزی را پردازش کرده و با مخلوط کردن بقایای محصولات با خاک رس و ملاس، آن‌ها را به بریکت‌های سوخت زیستی قابل استفاده در خانه‌ها و مدارس تبدیل می‌کنند. این کار هم‌زمان با ایجاد منبع درآمد برای این مادران، با هدف کاهش نیاز به هیزم و زغال‌چوب در جهت حفظ محیط‌زیست انجام می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس مستند عکس بین الملل اوگاندا کامپالا مادران جوان پسماندهای کشاورزی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
اوگاندا الگوی بسیار خوبی برای ماست .
پاسخ
2
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
جهت حفظ محیط‌زیست انجام می‌شود
تا غرب راحت تر سوخت فسیلی استفاده کند و هزینه های تولید خود را کاهش دهد تا سود بیشتر کسب کند
پاسخ
4
2