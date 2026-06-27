عکس: درآمدزایی مادران در اوگاندا با تبدیل ضایعات کشاورزی به سوخت زیستی
بیش از ۲۰ مادر جوان در منطقه «کاوِمپه» کامپالا، پایتخت اوگاندا، تحت حمایت سازمان مردمنهاد «Set Her Free» هر صبح پسماندهای کشاورزی را پردازش کرده و با مخلوط کردن بقایای محصولات با خاک رس و ملاس، آنها را به بریکتهای سوخت زیستی قابل استفاده در خانهها و مدارس تبدیل میکنند. این کار همزمان با ایجاد منبع درآمد برای این مادران، با هدف کاهش نیاز به هیزم و زغالچوب در جهت حفظ محیطزیست انجام میشود.
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