صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرچم فلسطین در میان شادی مصری‌ها

پس از صعود تیم مصر به دور بعدی جام جهانی، تصاویری از برافراشته شدن پرچم فلسطین، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۱
| |
1842 بازدید
|
۳
پرچم فلسطین در میان شادی مصری‌ها



به گزارش تابناک؛ پس از صعود تیم مصر به دور بعدی جام جهانی، تصاویری از برافراشته شدن پرچم فلسطین در میان جمعیت میلیونی این کشور، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرچم فلسطین مصر فضای مجازی جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
چرا به مصر می‌گویند Egypte ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش شجاع به گل آفسایدش در دیدار با مصر
جدال میلاد محمدی و محمد هانی بازیکن مصر
کارشناسی صحنه آفساید شجاع خلیل زاده
شوبیر: مقابل ایران لحظات سختی را تجربه کردیم
قلعه‌نویی: میزبان بدترین رفتارها را با ما داشت
پیام تیم ایران از رختکن سیاتل به دنیای فوتبال
امتیازات بازیکنان ایران و مصر از نگاه هواسکورد
استوری احساسی سردار آزمون
به جا مانده از دیدار ایران و مصر
تیم ملی دوباره از استادیوم به فرودگاه می‌رود
عکس: جای خالی کودکان شهید میناب در ورزشگاه سیاتل
قابِ حسرت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
11
پاسخ
الان یعنی چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
11
پاسخ
در عمل باید اقدام کنند وگرنه در همه کشورهای اروپایی هم پرچم فلسطین را بالا میبرند
حق گو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
13
پاسخ
پرچم بالا بردن تو سرشون بخوره ؛مصر در گذرگاه رفح با نوار غزه هم مرزه ولی از ترس اسرائیل گذرگاه رو باز نمی کنن تا کمک های دارویی و غذایی به مردم مظلوم غزه برسه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nRB
tabnak.ir/005nRB