پس از صعود تیم مصر به دور بعدی جام جهانی، تصاویری از برافراشته شدن پرچم فلسطین، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت.





به گزارش تابناک؛ پس از صعود تیم مصر به دور بعدی جام جهانی، تصاویری از برافراشته شدن پرچم فلسطین در میان جمعیت میلیونی این کشور، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت.