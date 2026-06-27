پرچم فلسطین در میان شادی مصریها
پس از صعود تیم مصر به دور بعدی جام جهانی، تصاویری از برافراشته شدن پرچم فلسطین، بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانهها داشت.
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به گزارش تابناک؛ پس از صعود تیم مصر به دور بعدی جام جهانی، تصاویری از برافراشته شدن پرچم فلسطین در میان جمعیت میلیونی این کشور، بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانهها داشت.
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در عمل باید اقدام کنند وگرنه در همه کشورهای اروپایی هم پرچم فلسطین را بالا میبرند