سرمربی تیم ملی گفت: مصر قبل از ورود به جام جهانی با برزیل بازی کرد اما ما با تیم جوان تیخوانا دیدار کردیم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیر قلعه‌نویی پس از تساوی یک - یک ایران برابر مصر در سومین بازی گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در نشست خبری گفت: بار دیگر اجازه دهید به ملت ایران، کشورم، شهدای ایران و بازیکنانم افتخار کنم. کاری که جوانان تیم ملی ایران انجام دادند باید در تاریخ ثبت شود، چرا که میزبان بدترین رفتار‌ها را با ما داشت.

وی افزود: اگر اجازه می‌دادند ۲ هفته زودتر می‌آمدیم، تیم سازگار می‌شد یا خواسته‌های معمولی‌مان که ۲ شب زودتر قبل از بازی‌ها آمده تا آمادگی داشته باشیم و سپس بمانیم تا ریکاوری کنیم، شاید از لحاظ بدنی مثل این مسابقه بهترین وضعیت را داشتیم.

سرمربی تیم ملی با اشاره به دیدار تیمش برابر مصر خاطرنشان کرد: عدالت را از ما گرفتند. خوشحالم همه از بازی با مصر لذت بردند. اگر دقت کرده باشید اکثر تماشاگران حاضر در ورزشگاه از طرف تیم مصر بودند، اما به حدی از بازی ایران لذت بردند که خیلی از آنها ما را تشویق کردند. بازی خیلی خوبی بود.

قلعه‌نویی ادامه داد: این ۳ مسابقه چند نکته برای ما داشت. در هر ۳ بازی بهترین بازیکن زمین از تیم ایران بود و برای اولین بار در ادوار جام جهانی در مرحله گروهی نباختیم. تا الان فکر می‌کردم تیم مظلومی هستیم، اما الان متوجه شدیم بدشانس هم هستیم. در مجموع باید به این بازیکنان افتخار کرد. رقیب امروز ما قبل از ورود به تورنمنت با برزیل و نیوزیلند با انگلیس بازی کرد، اما ما با تیم جوانان تیخوانا! همه اینها عواملی بود که روی شرایط تکنیکی، تاکتیکی و بدنی ما تاثیر گذاشت، اما تیم ملی ایران کاری کرد که الان همه آن را دوست دارند و تمایل دارند در این جام بماند. به دیدار‌های فردا امیدواریم و باید دید خدا چه می‌خواهد.

وی درخصوص برنامه‌های آینده تیم ملی ایران تصریح کرد: تا فردا صبر می‌کنیم تا ببینیم وضعیت به چه شکلی می‌شود. اگر به مرحله بعدی برویم، آمادگی داریم با هر تیمی بازی کنیم. این موضوع چند دلیل دارد. در نشست خبری قبل از بازی گفتم مقابل مصر بهترین نمایش را به ۲ دلیل خواهیم داشت. از لحاظ بدنی سازگاری خوبی داشتیم و دیگر اینکه ۲ بازی ابتدایی برای ما حالت آمادگی داشت. این واقعا خنده‌دار است که در جام جهانی ۲ بازی انجام دهید که حکم آماده‌سازی را داشته باشد. اگر صعود کنیم آماده‌ایم با هر تیمی بازی کنیم و نسبت به همین مسابقه هم شرایط بهتری خواهیم داشت.