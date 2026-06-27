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قلعه‌نویی: میزبان بدترین رفتارها را با ما داشت

سرمربی تیم ملی گفت: مصر قبل از ورود به جام جهانی با برزیل بازی کرد اما ما با تیم جوان تیخوانا دیدار کردیم.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۰
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1876 بازدید
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۱۷
قلعه‌نویی: میزبان بدترین رفتارها را با ما داشت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیر قلعه‌نویی پس از تساوی یک - یک ایران برابر مصر در سومین بازی گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در نشست خبری گفت: بار دیگر اجازه دهید به ملت ایران، کشورم، شهدای ایران و بازیکنانم افتخار کنم. کاری که جوانان تیم ملی ایران انجام دادند باید در تاریخ ثبت شود، چرا که میزبان بدترین رفتار‌ها را با ما داشت.

وی افزود: اگر اجازه می‌دادند ۲ هفته زودتر می‌آمدیم، تیم سازگار می‌شد یا خواسته‌های معمولی‌مان که ۲ شب زودتر قبل از بازی‌ها آمده تا آمادگی داشته باشیم و سپس بمانیم تا ریکاوری کنیم، شاید از لحاظ بدنی مثل این مسابقه بهترین وضعیت را داشتیم.

سرمربی تیم ملی با اشاره به دیدار تیمش برابر مصر خاطرنشان کرد: عدالت را از ما گرفتند. خوشحالم همه از بازی با مصر لذت بردند. اگر دقت کرده باشید اکثر تماشاگران حاضر در ورزشگاه از طرف تیم مصر بودند، اما به حدی از بازی ایران لذت بردند که خیلی از آنها ما را تشویق کردند. بازی خیلی خوبی بود.

قلعه‌نویی ادامه داد: این ۳ مسابقه چند نکته برای ما داشت. در هر ۳ بازی بهترین بازیکن زمین از تیم ایران بود و برای اولین بار در ادوار جام جهانی در مرحله گروهی نباختیم. تا الان فکر می‌کردم تیم مظلومی هستیم، اما الان متوجه شدیم بدشانس هم هستیم. در مجموع باید به این بازیکنان افتخار کرد. رقیب امروز ما قبل از ورود به تورنمنت با برزیل و نیوزیلند با انگلیس بازی کرد، اما ما با تیم جوانان تیخوانا! همه اینها عواملی بود که روی شرایط تکنیکی، تاکتیکی و بدنی ما تاثیر گذاشت، اما تیم ملی ایران کاری کرد که الان همه آن را دوست دارند و تمایل دارند در این جام بماند. به دیدار‌های فردا امیدواریم و باید دید خدا چه می‌خواهد.

وی درخصوص برنامه‌های آینده تیم ملی ایران تصریح کرد: تا فردا صبر می‌کنیم تا ببینیم وضعیت به چه شکلی می‌شود. اگر به مرحله بعدی برویم، آمادگی داریم با هر تیمی بازی کنیم. این موضوع چند دلیل دارد. در نشست خبری قبل از بازی گفتم مقابل مصر بهترین نمایش را به ۲ دلیل خواهیم داشت. از لحاظ بدنی سازگاری خوبی داشتیم و دیگر اینکه ۲ بازی ابتدایی برای ما حالت آمادگی داشت. این واقعا خنده‌دار است که در جام جهانی ۲ بازی انجام دهید که حکم آماده‌سازی را داشته باشد. اگر صعود کنیم آماده‌ایم با هر تیمی بازی کنیم و نسبت به همین مسابقه هم شرایط بهتری خواهیم داشت.

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برچسب ها
امیر قلعه نویی میزبان ایران و مصر گروه G جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
25
پاسخ
خیلی مردید
ایرانی یعنی همین
باعث افتخارید
اصغر خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
20
21
پاسخ
اینکه کشورها حاظر نیستند باما بازی کنند چه ربطی به میزبان دارد؟عیب جای دیگه ای است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
29
23
پاسخ
بهانه تراشی نکنید. شما شرایط را می دانستید و با این شرایط به جام جهانی رفیتد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
منفی ها را بشمار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
همون هم از سرتون زیاد بوده. اصلا نباید میرفتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
25
15
پاسخ
دادا بس کن غر زدن و اسمون رو به زمین بافتن رو ، در 10 سال اخیر چه موفقیتی در عرصه مربیگری کسب کردی ؟ پیرترین تیم جام جهانی رو با کپی از روی تیم کیروش جمع کردی ، حتی جرات نکردی یک جوان مث قایدی رو 10 دقیقه بش بازی بدی ، با باند بازی مربی تیم ملی شدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
22
پاسخ
باعث افتخار با این شرایط افتضاح چنین نتیجه ای گرفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
22
15
پاسخ
عروس نمي تونه برقصه ميگه ديوار كجه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اتفاقا عروس خوب رقصید اما هوو ها نمی پسندند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دیوار نه، زمین. میگن عروس بلد نیست برقصه میگه زمین کجه! خخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
15
14
پاسخ
لذت بردند ؟ از چی ؟ کسی که فوتبال حالیش باشه میدونه شما بکش زیرش و اوت دستی بازی میکنین !! دریغ از 5 تا پاس سالم !!! این فوتبال به به چه چه داره ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بازی را هم می بینید یا هر چی بهتون بگویند بلغور می کنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اتفاقا بازی رو دیدیم و مزخرف به تمام معنا. بازی‌های سنگال و عراق و بلژیک و نیوزیلند و... رو هم ببین بعد از قلعه کهنه طرفداری کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
9
پاسخ
تا وقتي دنبال ايرادها در خودمون نگرديم هيچ وقت موفق نخواهيم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
13
پاسخ
اینکه مصر با برزیل بازی میکنه شما با تیخوانا مقصر فیفا نیست بی کفایت هایی هستند که به رئیس شدن تاج در فدراسیون فوتبال رای دادن. وقتی مهدوی کیا و امثال ایشان بیرون از گود هستند وضعیت همین گونه است که شما سرمربی میشی و تاج رئیس فدراسیون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
13
پاسخ
آقاي قلعه نوعي همينكه جنابعالي به عنوان سرمربي رفتي جام جهاني همه چيز درست شد؟!
ديگه اون چهل سال ظلم از بين رفت؟!
اي كاش به جاي اين همه هوچيگري، يكم دانش و علم فوتبالت رو افزايش مي دادي
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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