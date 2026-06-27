توهمی که در بانک مرکزی رنگ باخت!

در حالی که از صبح امروز خبری مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به 40 درصد در برخی کانال‌های تلگرامی دست‌به‌دست می‌شود، مسئولان بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پیگیری ها از بانک مرکزی حاکی است، هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی گرفته نشده و این موضوع فعلاً تنها در مرحله مطالعاتی در بانک مرکزی قرار دارد؛ بنابراین گزارش‌های منتشرشده فاقد هرگونه پایه و اساس است.

اگرچه مقامات اقتصادی کشور اخیراً بر لزوم «بازنگری در ساختار نرخ سود» جهت هماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند، اما سیاست‌گذار پولی به دلیل نگرانی از پیامدهای ناترازی شبکه بانکی و فشار بر بخش تولید، با احتیاط کامل حرکت می‌کند. رویکرد فعلی نه افزایش ناگهانی نرخ سود، بلکه طراحی مدلی است که ضمن کنترل نقدینگی، مانع از رکود در بخش تولید شود. بنابراین، هرگونه گمانه‌زنی درباره نرخ‌های دستوری مانند 40 درصد، صرفاً فضاسازی رسانه‌ای محسوب می‌شود.

