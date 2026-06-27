به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرتضی میرزایی معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان رصد کشت‌های غیرقانونی از طریق تصاویر ماهواره‌ای وجود دارد یا خیر؛ اظهار کرد: در این زمینه برنامه‌هایی را آغاز کرده‌ایم و تفاهم‌نامه‌هایی نیز با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شده است تا بتوانیم از ظرفیت فناوری‌های نوین برای شناسایی و رصد این کشت‌ها استفاده کنیم. این کار زمان‌بر است، اما در حال پیگیری است.

وی افزود: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی برای برخی محصولات و گیاهان راهبردی از این ظرفیت استفاده می‌کند و هماهنگی‌هایی انجام شده تا گیاهان مورد نظر ما نیز در این فرآیند قرار بگیرند و بتوانیم از کمک‌های ماهواره‌ای بهره ببریم.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: البته تاکنون موفق نشده‌ایم به شکل کامل از این فناوری استفاده کنیم، اما امیدواریم از سال آینده این امکان فراهم شود تا بتوانیم برآورد‌ها و آمار‌های دقیق‌تری در این حوزه ارائه دهیم.

میرزایی بیان کرد: در شرایط فعلی امکان ارائه آمار دقیق درباره میزان کشت‌های غیرقانونی وجود ندارد و به همین دلیل نیز تأکید می‌کنیم که نباید آمار‌های غیرمستند در این حوزه مطرح شود.