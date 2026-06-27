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کد خبر: ۱۳۸۱۶۷۴
بازدید: ۵۰۵۶
نظرات: ۳

عکس: دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهید علی لاریجانی در بیت شهید

در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در بیت شهید علی لاریجانی، اژه‌ای با اعضای خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این دیدار به بیان ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید لاریجانی و نقش او در مسئولیت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی پرداخت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس قوه قضاییه شهید علی لاریجانی شورای عالی امنیت ملی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
روحش شاد،خیلی حیف شد،نیاز مبرم کشوربااین افراد حالا احساس میشه.
پاسخ
5
2
سردار جنگل
جز عاقل ترین سیاسیون معاصر ایران بودند ایشان...
حیف و صد حیف
زن ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۰۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
روحشان شاد لیاقتشون شهادت بود ولی واسه ما مردم حیف وصد حیف که نیستند
پاسخ
5
2