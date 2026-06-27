عکس: دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهید علی لاریجانی در بیت شهید

در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در بیت شهید علی لاریجانی، اژه‌ای با اعضای خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این دیدار به بیان ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید لاریجانی و نقش او در مسئولیت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی پرداخت.