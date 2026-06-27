پیام تیم ایران از رختکن سیاتل به دنیای فوتبال
اعضای تیم ملی فوتبال ایران از رختکن ورزشگاه سیاتل برای اجرای فوتبال جوانمردانه پیامی صادر کردند.
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به گزارش تابناک؛ پس از پایان بازی ایران و مصر، از رختکن سیاتل به دنیای فوتبال برای اجرای FAIR PLAY پیامی صادر شد که در زیر میخوانید:
از ایران آمدهایم…
از سرزمینی که هزاران سال، شرافت را بالاتر از پیروزی دانسته است.
برای ما.
فوتبال فقط رقابت برای نتیجه نیست.
آزمونی است برای شخصیت.
شاید بتوان با هر راهی امتیاز گرفت.
اما احترام را نه.
شاید بتوان از یک گروه صعود کرد.
اما از قضاوت تاریخ، تنها با جوانمردی میتوان سربلند عبور کرد.Fair Play یک بند از قوانین فوتبال نیست.
روح فوتبال است.
سپاس، سیاتل…
برای مهماننوازیات؛ و سپاس از همه ایرانیان… که قلب، صدا و تمام وجودشان را برای ایران به میدان آوردند.
ایران، همیشه سربلند.
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