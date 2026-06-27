عکس: ریکشاها، رنگ و حرکت در خیابانهای کاکسبازار بنگلادش
ریکشاها یا همان موتور های سه چرخ سنتی که نزدیک به یک قرن است بخشی از فرهنگ حملونقل بنگلادش را شکل دادهاند، همچنان در شهر کاکسبازار از پرکاربردترین وسایل رفتوآمد به شمار میروند و با رنگهای چشمنواز خود، جلوهای ویژه به خیابانهای این شهر میبخشند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس مستند ریکشاها موتور های سه چرخ کاکسبازار بنگلادش
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.