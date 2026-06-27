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کد خبر: ۱۳۸۱۶۶۷
بازدید: ۱۷۶۵

عکس: ریکشاها، رنگ و حرکت در خیابان‌های کاکس‌بازار بنگلادش

ریکشاها یا همان موتور های سه چرخ سنتی که نزدیک به یک قرن است بخشی از فرهنگ حمل‌ونقل بنگلادش را شکل داده‌اند، همچنان در شهر کاکس‌بازار از پرکاربردترین وسایل رفت‌وآمد به شمار می‌روند و با رنگ‌های چشم‌نواز خود، جلوه‌ای ویژه به خیابان‌های این شهر می‌بخشند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند ریکشاها موتور های سه چرخ کاکس‌بازار بنگلادش
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.