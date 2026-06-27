عکس: ریکشاها، رنگ و حرکت در خیابان‌های کاکس‌بازار بنگلادش

ریکشاها یا همان موتور های سه چرخ سنتی که نزدیک به یک قرن است بخشی از فرهنگ حمل‌ونقل بنگلادش را شکل داده‌اند، همچنان در شهر کاکس‌بازار از پرکاربردترین وسایل رفت‌وآمد به شمار می‌روند و با رنگ‌های چشم‌نواز خود، جلوه‌ای ویژه به خیابان‌های این شهر می‌بخشند.