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نظر قوه قضائیه درباره موتورسواری زنان

توصیه من این است در اسرع وقت قانون را اصلاح کنند. قانونگذار برای ملاحظات مراجع در این زمینه نیز مواردی را باید در نظر بگیرد مثلاً لباس خاصی را طراحی کنند یا موتورهای خاصی را برای بانوان در نظر بگیرند. ما به هیچ‌وجه راضی نیستیم حرمت بانوان شکسته شود اما از طرف دیگر باید اسباب راحتی بانوان را نیز فراهم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۵۵
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13884 بازدید
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۱۳
نظر قوه قضائیه درباره موتورسواری زنان

به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، در گفتگویی اظهار کرد: آنچه که باعث احتیاط برخی فقها درباره صدور گواهینامه بانوان شده این است که شاید به واسطه موتورسواری حجاب و عفاف برخی بانوان دچار خدشه شود. این دغدغه هم صرفاً به موتورسواری مربوط نمی‌شود و در هرجایی ممکن است این اتفاق رخ دهد.

متن کامل این گفت‌و‌گو را بخوانید:

*در مورد موتورسواری بانوان حرف‌های ضد و نقیض زیادی وجود دارد؟ نظر قوه قضائیه و نظر شخصی شما به عنوان یک حقوقدان چیست؟

تاکنون قانونی در مورد اینکه به زنان گواهینامه موتور داده شود، تصویب نشده است به همین خاطر نظر قوه قضائیه در این مورد با توجه به این مقدمه مشخص است، اما در صورت تصویب قانون، قوه قضائیه موافق قطعی این موضوع خواهد بود. اما اگر از بنده به عنوان حقوقدان این سؤال پرسیده شود، قطعاً خواهم گفت نه تنها من بلکه اکثراً موافق هستند که این قانون اصلاح شود چراکه در حقوق عمومی منعی در این مورد وجود ندارد که زنان بتوانند با موتورسواری تردد آسان و راحتی داشته باشند. از نظر شرعی هم منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد.

آنچه که باعث احتیاط برخی فقها شده این است که شاید به واسطه موتورسواری حجاب و عفاف برخی بانوان دچار خدشه شود. این دغدغه هم صرفاً به موتورسواری مربوط نمی‌شود و در هرجایی ممکن است این اتفاق رخ دهد. حالا اگر یک خانم خدایی ناکرده بخواهد حرمت خود را زیر پا بگذارد، این موضوع می‌تواند در خودرو، پیاده رو یا حالا هرجایی مانند موتور نیز انجام شود.

*یکی از بانوان از طریق دیوان عدالت اداری برای دریافت گواهینامه اقدام کرده بود و در مرحله رأی قرار گرفت، سرانجام آن پرونده چه شد؟

آن رأی در دادگاه تغییر کرد چراکه مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد که براساس آن بتوانند بانوان گواهینامه بگیرند.

در قانون آمده شرایط گرفتن گواهینامه موتور برای آقایان قید شده یعنی صریحاً لفظ آقا ذکر شده است.

توصیه من این است در اسرع وقت قانون را اصلاح کنند. قانونگذار برای ملاحظات مراجع در این زمینه نیز مواردی را باید در نظر بگیرد مثلاً لباس خاصی را طراحی کنند یا موتور‌های خاصی را برای بانوان در نظر بگیرند. ما به هیچ‌وجه راضی نیستیم حرمت بانوان شکسته شود، اما از طرف دیگر باید اسباب راحتی بانوان را نیز فراهم کرد.

نباید یک طرف را فدای طرف دیگر کرد و بهترین تصمیم این است که به لحاظ برخی شرایط، این موضوع به صورت قانونی کاملاً حل و فصل شود.

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موتورسواری حقوقدان گواهینامه قوه قضائیه موتور سواری زنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
17
120
پاسخ
بهتره افکار مراجع بروزرسانی شود وبا شرایط جامعه امروز صحبت کرد
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
88
پاسخ
متاسفانه قانون گذاران ما همیشه تو این موارد وارد مباحث سیاسی غیر حرفه ای میشوند الان کلی خانم در حال موتور سواری بایستی در اسرع وقت قانون اصلاح تاهم گواهینامه بگیرند تا در حوادث خانواده ها گرفتار نشوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
72
13
پاسخ
نظر مراجع و علما در این موضوع چیست و نهی صریح بزرگان در مورد سوار شدن زنان بر مرکبها چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بابا قرن 21 است بیدار شو کجا گیر کرده ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
41
پاسخ
واي موتور با عكس كيتي...دلم خواست
اينكه موتور كوچك و خاص زنان كوتاه قامت هم طراحي بشه براي راحتي خانمها كاملا منطقيه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
15
40
پاسخ
مهم نیست که مایحتاج اساسی مردم هرروز داره گرونتر میشه و چند وقت دیگه همین نون خالی هم از سفره مردم پر می کشه. مهم اینه که خانم ها میتونن گواهینامه موتورسیکلت بگیرن و موتورسواری اونها دیگه اشکالی نداره...
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
28
پاسخ
درآمد خوبی برای دولت هست
و هم اشتغالزایی خوبی
و هم رفت و آمد راحت تر
و هم ترافیک کمتر
و هم انظباط بیشتر در موتور سواری
چون کم کم پسرها هم یاد می گیرند با جست دخترونه رانندگی کنند
هم وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
19
پاسخ
خدا کنه همین مشکل حل بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مرد نمی تواند بچه داری کند اما یک زن از دل و جان اورا بزرگ می کند پس سیستم آفرینش او با مرد متفاوت است .تابع اصول اسلام باشید‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
53
9
پاسخ
من یه زنم اما این تفاوت هارامیپذیرم چون به خلقت خداونداحترام میذارم
پاسخ ها
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
الان چ ربطی ب خلقت خداوند داره که ربظش میذی ب اون ..قرن ۲۱ ایم .افکار پوسیده رو بزار کنار .ازادی و راحتی برای هم هست .ی
جمهور ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
5
پاسخ
قبلا موتورسیکلتها به دو دسته ی مردانه و زنانه بشکل عام تقسیم شده اند و لباس مخصوص هم،. ولی برای موتور های سنگین و مسابقات آنها باید فکری کرد
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
15
3
پاسخ
حتماً باید خانمها با پوشش خاص بوده و موتورشان نیز خاص باشد در غیر اینصورت جرائم سنگین برای هنجار شکنان در نظر گرفته شود.
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