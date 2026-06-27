امیر قلعه نویی پس از تساوی ایران و مصر گفت: «با یک موقعیت گل نزدیم. می گویند گل ما هم با 5 سانت آفساید گرفته شد. تیم مصر تیم بسیار بزرگی است ولی عدالت فوتبال با همه مشکلات ما رعایت نشد... شاید این آزمایش خداوند از من است. به تیمم اعتقاد دارم و در فاز هجومی تیم کاملی هستیم... پنالتی هم خراب کردیم و منتظر بازی فردا می مانیم. از همه تماشاگران تشکر می کنم...»