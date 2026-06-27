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تعداد بازدید : 6818
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کد خبر:۱۳۸۱۶۴۷
کد خبر:۱۳۸۱۶۴۷
13147 بازدید
نظرات: ۲۸
سوت

حرف‌های قابل تامل قلعه‌نویی پس از تساوی مقابل مصر

امیر قلعه نویی پس از تساوی ایران و مصر گفت: «با یک موقعیت گل نزدیم. می گویند گل ما هم با 5 سانت آفساید گرفته شد. تیم مصر تیم بسیار بزرگی است ولی عدالت فوتبال با همه مشکلات ما رعایت نشد... شاید این آزمایش خداوند از من است. به تیمم اعتقاد دارم و در فاز هجومی تیم کاملی هستیم... پنالتی هم خراب کردیم و منتظر بازی فردا می مانیم. از همه تماشاگران تشکر می کنم...»
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برچسب‌ها:
سوت ایران مصر جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
33
17
پاسخ
هر سه تا بازی بردیم اما گلهای مارو افساید کردن با انیمیشین.
سیاست بازی در ورزش.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
همه جا حق شماهارو میخورن همیشه مدعی همیشه طلبکار خود مظلوم پندار
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دوست عزیزی ک میگین همیشه طلبکاریم. بهتر ی نگاه به رفتار تیم میزبان بکنی تا متوجه بشی و چون با کنایه این ادعا رو کردی میگم همه دنیا اذعان کردن جنگ غیر قانونی علیه کشورت انجام شده اما شما میتونی طلبکار نباشی و ایکاش ایران بجای تمدن چند هزار ساله فرهنگ وطن پرستانه ای داشت تا تاریخ غنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
لایی ک بیرانوندخوردپشتش کنعانی اگرجلواستقلال مابودمحال بودبزاره توپ وارددروازه بشه حتی اگرازجونش میگذشت نمیزاشت گلبشه فقط مشکل اینجابودک تیمش مقابل تیمی بجزاستقلال بود!
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
به ایرانی ۱۱:۲۳ ، دوست عزیز، اگه تشخیص سرمربی این بود که ما به علت شرایط جنگی آمادگی حضور در جام جهانی رو نداریم می تونست حضور پیدا نکنه، نه اینکه حضور پیدا کنه، پاداش و مزایاشو بگیره، بعد مظلوم نمایی هم بکنه و از همه طلبکار باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
21
24
پاسخ
خدا حفظتون کنه. ممنون به خاطر ایران تلاش کردید. سربلند باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
20
پاسخ
با تشکر از بازیکنان . ولی بپذیریم که سیستم بازی ما دفاعی است و هیچ وقت برای بردن وارد زمین نمی شویم . اکثر زمان توپ در اختیار مصر بود لذا نباید وقتی اینگونه بازی میکنیم نتیجه بازی را نمیتوان به بدشناسی و عدم رعایت عدالت و غیره ربط داد . با این وجود خسته نباشید.
حامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
22
پاسخ
اقای سرمربی شما لیاقت جوان کردن تیم ملی رو ندارین جهان بخش و کی بهتون مشاوره داد بیارین تو زمین چرا فوتبال قائدی رو داری نابود میکنی چرا ترابی رو نیاوردین تو زمین چرا حسینی رو اصلا بازی ندادین شما تیم اقای کی‌روش دعوت کردین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
34
7
پاسخ
بی شک ترامپ و بازی های کثیف سیاسی اش از طریق دستکاری در سیستم VAR پشت این آفسایدها بود.
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چرا وقتی پنالتی به سود ایران گرفته شد نمیگی ترامپ پشت قضیه بود؟ چرا وقتی در بازی با بلژیک یه بازیکن اونا اخراج شد نمیگی ترامپ پشت ماجرا بود؟!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
25
پاسخ
هر ۳ بازی توی دفاع بودین،تیمی که دفاعی فقط بازی میکنه.نمیتونه برنده باشه،مهدی طارمی توی این ۳ بازی یک پاس و یک شوت سالم نداشت..فقط از اسم گنده هستن نه از بازی و توانایی
پاسخ ها
حنظله
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
طارمی تنها بود ما نه یک پلی میکر قوی داشتیم نه سردار رو خیلی یک نفره کار سختی است اینجا جام جهانی است مسابقات 4 جانبه کافا نیست که
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دوست عزیز سطح فوتبال ما در حدی نیست که تو جام جهانی هجومی بازی کنیم . اگه هجومی بازی میکردیم الان نتایجمون بدتر از قطر عراق و ازبکستان بود . لطفا واقع بین باشید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
18
پاسخ
تیمی که دفاع اتوبوسی میکنه و بکش زیرش دهه هفتاد بازی میکنه که نباید از برد و عدالت حرف بزنه!
سیستمی که پیاده کرد همون سیستم کیروش بود! یعنی 4 سال درجا زد تیم ملی که تهش با همون سیستم حتی جلو نیوزلند بازی کنه!
خسته نباشی آقای پرتوقع! شما رفته بودی که فقط نبازی! بدون تاکتیک حمله!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بسیار عالی .ولی مشکل رییس فدراسیونی است که قلعه نویی را انتخاب می کند و وزیری هست که رییس فدراسیون را . برزیل کارلو آنجلوتی را می آورد . ما درجا می زنیم .
ملت
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
18
پاسخ
ایران اگر یک مربی با دانش روز داشت قطعاً نتایج بسیار خوبی می گرفت ولی حیف که مافیا این اجازه رو نمی ده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بازم همینجابودیم مثل دوره قبل بااین تفاوت ک کلی پول بیشتربایدمیدادیم
علی
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
8
پاسخ
البته که شانس هم قسمتی از بازیه . شاید اگه گل تاریمی با بلژیک آفساید نمیشد یا همین گل شجاع آفساید نمیشد ما سر گروه صعود میکردیم . و از اون طرف اگه اون ضربات بلژیکیا گل میشد الان اون یک امتیاز بلژیک رو هم نداشتیم . شانس و بدشانسی دوطرفست و جزوی از بازیه . اما واقعیات چی بود : در هز 3 بازی استرس از سرو روی سرمربی و بازیکنانمون بالا میرفت بطوریکه به نظرم تعویضهای آقای قلعه نویی خصوصا مقابل بلژیک هیجانی و استرسی بود . بازیکنان هم اونقدر استرس داشتند که 2 تا پاس معمولی رو نمیتونستن بهم بدن و توپ رو لو میدادن . آقای بیرانوند هم که اونقدر عالی مقابل بلژیک بازی کرده بود یک توپ ساده اونم لایی از مصر خورد و یا طارمی با اینهمه بازی تو اروپا با استرس پشت توپ واستاد و خیلی ساده پنالتی رو از دست داد .
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
11
5
پاسخ
در این بازی، بازیکنان از جان مایه گذاشتند و خیلی تلاش کردند. بخاطر تلاشی که کردند، از آن‌ها تشکر می کنیم. واقعا شایسته پیروزی با نتیجه 3 بر 1 در بازی بودند. ان‌شاءالله تیم بتواند به دور بعدی صعود کند. من فوتبالی نیستم و شناخت درستی هم از قلعه‌نویی ندارم، اما اینکه یک مربی ایرانی بتواند تیم را به دور بعدی برساند، جای افتخار دارد؛ چرا باید همیشه پول‌های کلانی در فوتبال ایران صرف مربیان خارجی شود؟
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