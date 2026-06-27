سوت
حرفهای قابل تامل قلعهنویی پس از تساوی مقابل مصر
امیر قلعه نویی پس از تساوی ایران و مصر گفت: «با یک موقعیت گل نزدیم. می گویند گل ما هم با 5 سانت آفساید گرفته شد. تیم مصر تیم بسیار بزرگی است ولی عدالت فوتبال با همه مشکلات ما رعایت نشد... شاید این آزمایش خداوند از من است. به تیمم اعتقاد دارم و در فاز هجومی تیم کاملی هستیم... پنالتی هم خراب کردیم و منتظر بازی فردا می مانیم. از همه تماشاگران تشکر می کنم...»
گزارش خطا
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هر سه تا بازی بردیم اما گلهای مارو افساید کردن با انیمیشین.
سیاست بازی در ورزش.
سیاست بازی در ورزش.
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ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ایرانی| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
محمد| |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
با تشکر از بازیکنان . ولی بپذیریم که سیستم بازی ما دفاعی است و هیچ وقت برای بردن وارد زمین نمی شویم . اکثر زمان توپ در اختیار مصر بود لذا نباید وقتی اینگونه بازی میکنیم نتیجه بازی را نمیتوان به بدشناسی و عدم رعایت عدالت و غیره ربط داد . با این وجود خسته نباشید.
اقای سرمربی شما لیاقت جوان کردن تیم ملی رو ندارین جهان بخش و کی بهتون مشاوره داد بیارین تو زمین چرا فوتبال قائدی رو داری نابود میکنی چرا ترابی رو نیاوردین تو زمین چرا حسینی رو اصلا بازی ندادین شما تیم اقای کیروش دعوت کردین
بی شک ترامپ و بازی های کثیف سیاسی اش از طریق دستکاری در سیستم VAR پشت این آفسایدها بود.
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محسن| |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
هر ۳ بازی توی دفاع بودین،تیمی که دفاعی فقط بازی میکنه.نمیتونه برنده باشه،مهدی طارمی توی این ۳ بازی یک پاس و یک شوت سالم نداشت..فقط از اسم گنده هستن نه از بازی و توانایی
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حنظله| |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
علی| |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تیمی که دفاع اتوبوسی میکنه و بکش زیرش دهه هفتاد بازی میکنه که نباید از برد و عدالت حرف بزنه!
سیستمی که پیاده کرد همون سیستم کیروش بود! یعنی 4 سال درجا زد تیم ملی که تهش با همون سیستم حتی جلو نیوزلند بازی کنه!
خسته نباشی آقای پرتوقع! شما رفته بودی که فقط نبازی! بدون تاکتیک حمله!
سیستمی که پیاده کرد همون سیستم کیروش بود! یعنی 4 سال درجا زد تیم ملی که تهش با همون سیستم حتی جلو نیوزلند بازی کنه!
خسته نباشی آقای پرتوقع! شما رفته بودی که فقط نبازی! بدون تاکتیک حمله!
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ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ایران اگر یک مربی با دانش روز داشت قطعاً نتایج بسیار خوبی می گرفت ولی حیف که مافیا این اجازه رو نمی ده
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ناشناس| |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
البته که شانس هم قسمتی از بازیه . شاید اگه گل تاریمی با بلژیک آفساید نمیشد یا همین گل شجاع آفساید نمیشد ما سر گروه صعود میکردیم . و از اون طرف اگه اون ضربات بلژیکیا گل میشد الان اون یک امتیاز بلژیک رو هم نداشتیم . شانس و بدشانسی دوطرفست و جزوی از بازیه . اما واقعیات چی بود : در هز 3 بازی استرس از سرو روی سرمربی و بازیکنانمون بالا میرفت بطوریکه به نظرم تعویضهای آقای قلعه نویی خصوصا مقابل بلژیک هیجانی و استرسی بود . بازیکنان هم اونقدر استرس داشتند که 2 تا پاس معمولی رو نمیتونستن بهم بدن و توپ رو لو میدادن . آقای بیرانوند هم که اونقدر عالی مقابل بلژیک بازی کرده بود یک توپ ساده اونم لایی از مصر خورد و یا طارمی با اینهمه بازی تو اروپا با استرس پشت توپ واستاد و خیلی ساده پنالتی رو از دست داد .
در این بازی، بازیکنان از جان مایه گذاشتند و خیلی تلاش کردند. بخاطر تلاشی که کردند، از آنها تشکر می کنیم. واقعا شایسته پیروزی با نتیجه 3 بر 1 در بازی بودند. انشاءالله تیم بتواند به دور بعدی صعود کند. من فوتبالی نیستم و شناخت درستی هم از قلعهنویی ندارم، اما اینکه یک مربی ایرانی بتواند تیم را به دور بعدی برساند، جای افتخار دارد؛ چرا باید همیشه پولهای کلانی در فوتبال ایران صرف مربیان خارجی شود؟