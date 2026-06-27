قلعهنویی: مصر با برزیل بازی کرد، ما با جوانان تیخوانا/ آمریکا بدترین رفتارها را با ما داشت
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با یک حسرت کارش را در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ پایان داد؛ تیم او هم با یک پنالتی و هم در لحظات پایانی بازی میتوانست دروازه مصر را باز کند و برنده شود، اما طارمی پنالتی را از دست داد و گل شجاع خلیلزاده هم آفساید شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، امیر قلعه نویی پس از تساوی یک - یک تیم ملی ایران مقابل مصر در دور سوم بازیهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل دوربین فیفا گفت: اجازه دهید من به کشورم، به ملتم و این تیم افتخار کنم. بازی بسیار زیبایی بود و همه مثل من لذت بردند.
وی ادامه داد: شانسهای زیادی داشتیم و میتوانستیم برنده شویم. با یک موقعیت یک گل خوردیم و ۱۰ موقعیت را نزدیم. گلی هم که زدیم و آفساید شد، میگویند ۵ سانتی متر در آفساید بوده است.
سرمربی تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: مصر تیم بسیار بزرگی است و برای این تیم آرزوی موفقیت میکنم. عدالت فوتبال با تمام مشکلاتی که ما داشتیم برای ما انجام نشد.
قلعه نویی از دست دادن موقعیت صعود بی چون و چرا را آزمون الهی دانست و افزود: این هم شاید یک آزمایش است؛ شاید خدا من را دارد آزمایش میکند. من به تیمم اعتقاد دارم. تیمم در فاز هجومی تیم بسیار کامل است. منتظرم ببینیم تا فردا چه اتفاقاتی رقم میخورد. از تمام هواداران ایران در داخل و خارج از استادیوم تشکر میکنم.
به گزارش تابناک، سرمربی تیم ملی همچنین در نشست خبری هم پاسخگوی پرسشهای خبرنگاران بود. امیر قلعهنویی در ابتدای صحبتهایش اظهار داشت: بار دیگر اجازه دهید به ملت ایران، کشورم، شهدای ایران و بازیکنانم افتخار کنم. کاری که جوانان تیم ملی ایران انجام دادند باید در تاریخ ثبت شود، چرا که میزبان بدترین رفتارها را با ما داشت.
وی افزود: اگر اجازه میدادند ۲ هفته زودتر میآمدیم، تیم سازگار میشد یا خواستههای معمولیمان که ۲ شب زودتر قبل از بازیها آمده تا آمادگی داشته باشیم و سپس بمانیم تا ریکاوری کنیم، شاید از لحاظ بدنی مثل این مسابقه بهترین وضعیت را داشتیم.
سرمربی تیم ملی با اشاره به دیدار تیمش برابر مصر خاطرنشان کرد: عدالت را از ما گرفتند. خوشحالم همه از بازی با مصر لذت بردند. اگر دقت کرده باشید اکثر تماشاگران حاضر در ورزشگاه از طرف تیم مصر بودند، اما به حدی از بازی ایران لذت بردند که خیلی از آنها ما را تشویق کردند. بازی خیلی خوبی بود.
قلعهنویی ادامه داد: این ۳ مسابقه چند نکته برای ما داشت. در هر ۳ بازی بهترین بازیکن زمین از تیم ایران بود و برای اولین بار در ادوار جام جهانی در مرحله گروهی نباختیم. تا الان فکر میکردم تیم مظلومی هستیم، اما الان متوجه شدیم بدشانس هم هستیم. در مجموع باید به این بازیکنان افتخار کرد. رقیب امروز ما قبل از ورود به تورنمنت با برزیل و نیوزیلند با انگلیس بازی کرد، اما ما با تیم جوانان تیخوانا! همه اینها عواملی بود که روی شرایط تکنیکی، تاکتیکی و بدنی ما تاثیر گذاشت، اما تیم ملی ایران کاری کرد که الان همه آن را دوست دارند و تمایل دارند در این جام بماند. به دیدارهای فردا امیدواریم و باید دید خدا چه میخواهد.
سرمربی تیم ملی درباره برنامههای آینده تیمش تصریح کرد: تا فردا صبر میکنیم تا ببینیم وضعیت به چه شکلی میشود. اگر به مرحله بعدی برویم، آمادگی داریم با هر تیمی بازی کنیم. این موضوع چند دلیل دارد. در نشست خبری قبل از بازی گفتم مقابل مصر بهترین نمایش را به ۲ دلیل خواهیم داشت. از لحاظ بدنی سازگاری خوبی داشتیم و دیگر اینکه ۲ بازی ابتدایی برای ما حالت آمادگی داشت. این واقعاً خندهدار است که در جام جهانی ۲ بازی انجام دهید که حکم آمادهسازی را داشته باشد. اگر صعود کنیم آمادهایم با هر تیمی بازی کنیم و نسبت به همین مسابقه هم شرایط بهتری خواهیم داشت.
تازه كلي هم در رنك فيفا به صورت واقعي بالا مي رفتيم.