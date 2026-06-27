سوت
اشکهای رامین رضاییان و بهت قلعه نویی را ببینید
اشکهای رامین رضاییان و بهت امیر قلعه نویی پس از تساوی ایران مقابل مصر را میبینید.
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دقایق اخر خوب جنگیدن
گل نزده برده. هستند. در این شرایط برای وطن اسلامی. خوب جنگیدن. فوتبال همینه
گل نزده برده. هستند. در این شرایط برای وطن اسلامی. خوب جنگیدن. فوتبال همینه
پاسخ ها
,راست| |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
؟!!!ی جوری میگن انگار برزیل بودن و مثل اون بازی کردن حالا....،،عزیزان دفاع اتوبوسی داشتید و ضد حمله،،این دیگه فوتبال جذابی نبوده یا کار شگفتانه ای نکردید که الآنم ناراحت باشید
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ناشناس| |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶