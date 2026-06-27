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تعداد بازدید : 6916
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کد خبر:۱۳۸۱۶۴۳
کد خبر:۱۳۸۱۶۴۳
9696 بازدید
نظرات: ۸
سوت

اشک‌های رامین رضاییان و بهت قلعه نویی را ببینید

اشک‌های رامین رضاییان و بهت امیر قلعه نویی پس از تساوی ایران مقابل مصر را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت ایران مصر جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
16
33
پاسخ
دقایق اخر خوب جنگیدن
گل نزده برده. هستند. در این شرایط برای وطن اسلامی. خوب جنگیدن. فوتبال همینه
پاسخ ها
,راست
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چه بغضی کردی پسر خوب و باغیرت ایران،از همتون ممنونم عزیزید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
35
پاسخ
تلاش همتون قابل ستایش است خصوصا رامین رضاییان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
24
پاسخ
آقای قلعه نویی ضربه پنالتی رو باید رامین رضائیان می زد.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
19
پاسخ
رامین رضاییان نشون داد غیرتمند واقعی کیه
پنالتی رو باید اون می زد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
19
16
پاسخ
؟!!!ی جوری میگن انگار برزیل بودن و مثل اون بازی کردن حالا....،،عزیزان دفاع اتوبوسی داشتید و ضد حمله،،این دیگه فوتبال جذابی نبوده یا کار شگفتانه ای نکردید که الآنم ناراحت باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تو خوبی روماریو
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
17
پاسخ
قلعه نویی باید با تعویض ترابی و مهدی قاعدی رو بازی میداد نه مغانلوو ......
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