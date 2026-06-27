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3786
بازدید
۳
پ
پرچم «یا حسین» هم در ورزشگاه لومن بالا رفت
پرچم «یا حسین» هم در ورزشگاه لومن بالا رفت
کد خبر:
۱۳۸۱۶۴۲
تاریخ انتشار:
۰۶ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۹
27 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۱۶۴۲
|
۰۶ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۹
27 June 2026
|
3786
بازدید
3786
بازدید
|
۳
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۳
ناشناس
|
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
20
28
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
14
پاسخ
پرچم امام حسین 1400 سال بالاست تا قیامت هم بالا میمونه . این یزید یها هستن که هر دوره خوار و ذلیل میشن
ناشناس
|
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
8
پاسخ
«صلی الله علیک یا اباعبدالله»
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