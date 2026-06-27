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پرچم «یا حسین» هم در ورزشگاه لومن بالا رفت

پرچم «یا حسین» هم در ورزشگاه لومن بالا رفت
کد خبر: ۱۳۸۱۶۴۲
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3786 بازدید
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۳
پرچم «یا حسین» هم در ورزشگاه لومن بالا رفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
20
28
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
14
پاسخ
پرچم امام حسین 1400 سال بالاست تا قیامت هم بالا میمونه . این یزید یها هستن که هر دوره خوار و ذلیل میشن
ناشناس
|
Armenia
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
8
پاسخ
«صلی الله علیک یا اباعبدالله»
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